Samsung Galaxy Z Fold 6 à -50% mais c’est quoi cette folie ?

Le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 6 est à -50% ! Vous avez bien lu, le pliant de Samsung est à prix choc !
Ce n’est pas n’importe quelle version. Il s’agit là du Galaxy Z Fold 6 Entreprise édition 256Go. Il est à 999€ au lieu de 2002€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Cela inclus : 1 an inclus de Knox Suite + 7 ans de patchs de sécurité mensuels jusqu’en juillet 2028 puis trimestriels jusqu’en juillet 2031.
Galaxy Z Fold 6, une valeur sûre
Profitez d’une qualité d’affichage exceptionnelle avec un écran interne de 7,6 pouces et un écran externe de 6,3 pouces.
Il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, parfait pour le multitâche et les applications exigeantes.
La batterie 4400 mAh avec charge rapide et recharge sans fil est top.
Il dispose de Galaxy AI et Microsoft Copilot+. Vous boostez votre productivité avec des outils d’intelligence artificielle intégrés.
Il est plus fin et plus léger que ses prédécesseurs, avec une protection renforcée.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.