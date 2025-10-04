Avis lecture : Hasekura – Journal d’un samouraï au Vatican

Parmi les nombreux titres de la rentrée littéraire, l’ovni n’est autre que « Hasekura – Journal d’un samouraï au Vatican » publié fin septembre par les éditions Synchronique.
Ce roman, écrit par Lionel Crooson, relate l’histoire vraie du samouraï Hasekura Tsunenaga. Il est envoyé par le seigneur Date Masamune à l’autre bout du monde jusqu’au Vatican où il rencontra même le Pape.
A propos de Hasekura
1613 : après la disparition de sa bien-aimée emportée par un tsunami, le samouraï Hasekura Tsunenaga se voit mandaté par un seigneur du Nord-Est du Japon pour aller rencontrer le Pape.Complots, intrigues politiques, fortunes de mer, au prix de mille dangers, ce chevalier du Soleil Levant brave les océans et les hommes pour être reçu par le roi Philippe III d’Espagne puis enfin par le souverain pontife Paul V.
C’est avec les yeux d’un Japonais de la période d’Edo qu’il découvre ces pays barbares que sont pour lui l’Andalousie…
Ce qu’on en pense
Si les personnages du roman sont des personnes ayant réellement existées, il s’agit tout de même d’un roman avec un aspect fictif – les faits, les dates, les guerres sont authentiques ; l’aspect journal intime est une invention de l’auteur.
La période relatée est rude (guerre, viol, et même les stéréotypes parfois…) ce qui rend la lecture difficile par moments, mais le tout est intéressant avec les voyages, les complots et les intrigues politiques.
On apprécie que l’auteur aie donné de l’importance à un personnage féminin (trop souvent oublié dans l’histoire). Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
