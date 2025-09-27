Honor Magic 7 Pro est en bon plan mais avec ce code il coûtera encore moins cher

Le Honor Magic 7 Pro bénéficie d’une remise de 100 € immédiate et des écouteurs Honor Choice Ear Buds S7 sont offerts.
Mais en utilisant ce code promo il vous revient moins cher. Déjà remisé le Magic 7 Pro 12+512 Go est à 899.90€. Avec le code A7CPS vous bénéficiez en plus de 7% de remise supplémentaire ! Au final le Honor Magic 7 pro vous revient à 836.90€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Si vous hésitez choisissez un autre smartphone, sachez que ce code est valable pour tous les téléphones.
Pourquoi on aime le Honor Magic 7 Pro
Le Honor Magic 7 Pro est un concentré de technologie :
-Écran OLED 6,8 pouces pour une immersion totale
-512 Go de stockage et 12 Go de RAM pour une
fluidité impeccable
-Triple capteur photo avec un objectif principal de 50 MP pour des clichés époustouflants
– Batterie 5270 mAh avec charge rapide et sans fil
-Super Zoom par IA 200 MP
-IP69
-Performances de pointe avec le processeur Snapdragon 8 Elite
-Qualité photo exceptionnelle pour des souvenirs inoubliables
-Autonomie longue durée, idéal pour les utilisateurs intensifs
Ne manquez pas cette offre avant qu’elle ne disparaisse ! Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.