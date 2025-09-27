Les mondes de Colette, le beau livre qui prolonge l’exposition

C’est dans un très bel écrin que Emilie Bouvard, Julien Dimerman et Laurence Le Bras proposent de découvrir ou de redécouvrir Colette.
Les mondes de Colette est le catalogue compagnon de l’exposition. Celle-ci se tient à la BnF François Mitterrand jusqu’au 18 janvier 2026.
Dans cet ouvrage de plus de 240 pages, chacun pourra faire connaissance avec Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954) et les différentes facettes de cette grande écrivaine.
Colette, une touche-à-tout en avance sur son temps
Autrice essentielle du début du XXe siècle, Colette était au plus près de son public, par ses écrits mais aussi en tant que femme.
Artiste peintre, journaliste, critique cinématographique, modèle, comédienne… Ce qui caractérisait Colette, c’était sa liberté radicale et la fusion intime entre sa vie et son œuvre.
La mère de l’autofiction
Cette traversée dans l’œuvre de l’écrivaine est comme un voyage montrant à la fois son chemin créatif mais aussi ses préoccupations, les sujets qui lui étaient chers : la nature, le féminin, le rapport aux hommes, la maternité…
A sa manière, elle fusionnait sa vie et son œuvre, créant avant l’heure, l’idée et le concept de l’autofiction.
On se rend compte alors que Colette est encore terriblement actuelle. En se reportant à ses écrits : Le blé en herbe, Gigi, et bien sûr la série Claudine, on se dit que cette femme si originale et indépendante pour son époque fait écho à nos questionnements d’aujourd’hui.
Un livre richement illustré
Environ 150 illustrations : manuscrits, livres, photos… composent le très beau catalogue Les Mondes de Colette.
Les Editions Gallimard en coédition avec la BnF ont également fait appel à plusieurs experts et personnalités. Les contributions de Juliette, Mathieu Amalric ou encore Wendy Delorme, sont passionnantes.
Ce catalogue à la belle mise en page, est un parfait outil pour prolonger la visite de cette exposition marquante de l’automne 2025. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Découvrez d’autres beaux livres dans notre rubrique ici