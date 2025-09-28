Tous des Patates, un livre rigolo pour apprendre à dessiner

Mathias Friman part du principe que tous les animaux sont nés d’une simple patate !
Et avec une patate, on peut dessiner 3 millions d’animaux ! Ours, grenouille, serpent, oiseau… on peut tous les dessiner en débutant son œuvre, par une patate.
Tous des patates entend montrer aux enfants dès l’âge de 6 ans que dessiner ce n’est pas difficile et qu’on peut devenir un artiste aguerri très facilement !
Dessiner des Patates, Fastoche ?
Ce parcours zoologique fera voyager les artistes et zoologistes en herbe dans le fabuleux monde animal.
L’auteur, épaulé par Drac pour la mise en couleur explique parfaitement en quelques illustrations comment représenter de façon très réaliste toutes ces bêbêtes.
Bourré d’humour et malin, cet album publié chez Seuil Jeunesse, est parfait pour se familiariser de façon ludique à la création.
les 112 pages de ce livre publié chez Seuil Jeunesse sont un vrai régal. J’ai testé l’art de la patate et ça marche !
