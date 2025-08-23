Honor une rentrée en fanfare : prix fous Honor Magic 7 Pro, Magicbook Pro 14 , Pad 10 

Honor frappe fort pour la rentrée et propose des prix dingues sur plusieurs lignes de produits : ordinateurs, smartphones et tablettes.
Jusqu’au 14 septembre profitez de remises et de cadeaux pendant votre shopping ! Suivez nos liens pour accéder rapidement et de façon fiable aux bonnes affaires Honor.
HONOR Pad 10 : La tablette créative et accessible
Avec la HONOR Pad 10, chaque instant du quotidien devient un vrai plaisir visuel et créatif. Son grand écran 12,1 pouces 2.5K aux couleurs éclatantes offre une expérience immersive, parfaite pour regarder des séries, prendre des notes en cours avec un confort oculaire optimisé.
Sa batterie longue durée vous accompagne toute la journée, tandis que le processeur Snapdragon 7 Gen 3 garantit fluidité et réactivité, même en multitâche.
Fine, légère et élégante, la Pad 10 s’intègre à tous les styles de vie. Idéale pour exprimer sa créativité, organiser ses idées ou se divertir, elle s’impose comme l’alliée incontournable de la rentrée !
HONOR Pad 10 : Prix 399,90 € + réduction immédiate de 50 € + coupon de 50 € + stylet offert → prix final : 299,90 € avec stylet inclus. Suivez ce lien pour l’acheter.
Magicbook Pro 14 : La puissance au service de la mobilité
Le HONOR MagicBook Pro 14 est l’allié parfait pour une rentrée ambitieuse et créative. Compact, ultra-léger et doté d’un design raffiné. Il embarque un sublime écran tactile OLED 14,6’’ pour un confort visuel exceptionnel, même après des heures de travail ou de streaming.
Sa batterie haute capacité assure jusqu’à 12 heures d’autonomie, tandis que son processeur Intel® Core™ Ultra de dernière génération, boosté à l’IA, offre une réactivité et une puissance idéales pour jongler entre projets, réunions et loisirs. On adore sa charge rapide 100W, ses connectivités intelligentes et son écosystème multi-appareils qui simplifie toutes les envies, du pro au perso.
Magicbook Pro 14 : 1199,90€ au lieu de 1399,90 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
MagicPad 2 : La tablette multifonction
La HONOR MagicPad 2 transforme chaque moment de la rentrée en une expérience premium et ultra-connectée.
Avec son grand écran OLED de 12,3 pouces, profitez d’images éclatantes que ce soit pour réviser, créer ou se divertir. Dotée de 8 haut-parleurs pour un son immersif, elle offre une fluidité sans faille, même en multitâche.
Sa batterie longue durée de 10 050 mAh et la charge rapide 66W vous permettent de rester productif toute la journée. Fine, élégante et accompagnée d’accessoires créatifs comme le clavier Bluetooth et le stylet, la MagicPad 2 s’adapte à toutes vos envies et devient votre meilleure alliée pour une rentrée dynamique et inspirante.
HONOR MagicPad 2 : 469,90€ (au lieu de 599,90 €), clavier inclus + option avec le stylet à 19,90€. Suivez ce lien pour l’acheter.
MagicBook Pro 16 : Le PC portable pour les plus exigeants
Pensé pour ceux qui veulent allier style, puissance et polyvalence, le HONOR MagicBook Pro 16 est le partenaire idéal d’une rentrée ambitieuse.
Son grand écran 16 pouces avec couleurs ultra-fidèles et taux de rafraîchissement élevé offre une immersion totale, parfaite pour travailler, créer ou se détendre devant ses séries préférées.
Grâce à son processeur Intel® Core™ Ultra de dernière génération, ses 24 Go de RAM et son 1 To de stockage, il gère tous les projets, du montage vidéo à la bureautique avancée, avec une fluidité impressionnante. Léger, fin, doté d’un design moderne et d’un son spatialisé à six haut-parleurs, il fait rimer performance et plaisir, pour une expérience quotidienne aussi agréable qu’efficace.
MagicBook Pro 16 : disponible à 899,90 € au lieu de 1299,90 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR Magic7 Pro : Le smartphone premium et polyvalent
Le HONOR Magic7 Pro incarne l’excellence du smartphone premium, taillé pour accompagner toutes vos envies de la rentrée.
Avec son design raffiné, son écran immersif et sa puissance signée Snapdragon 8 Elite, il offre une expérience ultra-fluide au quotidien.
Véritable studio photo de poche, il embarque un super zoom IA 200 MP et portrait amélioré, pour capturer chaque instant avec un niveau de détail incomparable. Étanche, doté d’une batterie à charge ultra rapide et d’un son immersif, il conjugue élégance, performance et innovation.
C’est le compagnon parfait pour se dépasser, se divertir et immortaliser chaque moment important de la rentrée !
Magic7 Pro : proposé avec des écouteurs et un chargeur sans fil inclus pour l’achat des versions Black/Grey (999,90€), ou à 899,90 € en version Blue. Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR 400 : L’essentiel de la performance à prix malin
Le HONOR 400 s’impose comme le smartphone parfait pour une rentrée créative et sans compromis. Son design élégant et léger cache une puissance redoutable : caméra IA Ultra HD 200 MP pour des clichés ultra-détaillés, écran ultra-lumineux pour tout voir même en plein soleil, batterie longue durée, et robustesse certifiée contre les chutes et l’eau.
Grâce à l’intelligence artificielle, chaque photo ou portrait devient une œuvre d’art et chaque tâche du quotidien est simplifiée, du partage instantané à la traduction en temps réel. Idéal pour capturer, partager, travailler et s’inspirer au fil de la journée !
HONOR 400 : 499,90 € avec les écouteurs HONOR Choice Headphone Pro offerts. Offre exclusive avec chargeur 66W est également disponible pour seulement 1,90 € de plus. Suivez ce lien pour l’acheter.
