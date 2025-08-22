Des boites à livres solaires au Cameroun

Dans les rues animées de Douala, capitale économique du Cameroun, une boîte pas comme les autres circule de quartier en quartier. Son nom : la Solar Book Box, ou boîte à livres solaire.
Portée par l’association Open Education, présidée par un passionné de lecture et d’inclusion, cette initiative vise à rendre le savoir accessible à tous — même là où les livres et l’électricité manquent cruellement.
Un projet pour les oubliés du livre
La Solar Book Box s’adresse aux populations marginalisées, qu’elles vivent en zones rurales ou urbaines.
Élèves, étudiants, enseignants ou simples curieux : tous peuvent y trouver des livres physiques ou des livres audio, gratuitement. L’objectif est clair : démocratiser la lecture, là où elle est souvent un luxe.
L’énergie solaire au service du savoir
Chaque boîte est équipée d’un panneau solaire. Une fois la nuit tombée, elle éclaire les lecteurs qui n’ont pas la chance d’avoir l’électricité chez eux. Ce dispositif ingénieux permet aux jeunes de lire, réviser ou rêver, même après le coucher du soleil.
Solar Book Box : Un projet en pleine expansion
Dans un entretien, Gérard Emile, président de l’association, nous explique comment il voit l’avenir. “Déjà une dizaine de box ont été déployées au Cameroun. Et l’ambition ne s’arrête pas là : l’association envisage d’étendre le concept à d’autres pays, pour que cette lumière — à la fois physique et intellectuelle — rayonne bien au-delà des frontières.”
La Solar Book Box n’est pas qu’un meuble rempli de livres. C’est un symbole d’espoir, une passerelle vers l’éducation, une invitation à la découverte. Grâce à elle, le soleil ne se couche jamais vraiment sur les rêves des lecteurs.