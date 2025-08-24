J’ai un ami, une histoire sur les amis imaginaires des enfants

Mettons un peu de douceur dans cette rentrée qui approche avec “J’ai un ami” publié aux éditions Milan.
A propos de l’histoire
« J’ai un ami. Chaque fois que j’arrive, il m’attend. On construit les plus beaux châteaux. Et puis on les écrabouille ! On apprivoise des bêtes féroces. On invente des chemins qui n’existent pas. On s’y perd un peu, pour voir. Pendant que je me baigne, mon ami veille sur moi en sifflant des chansons étranges. Il cache des cadeaux pour que je les trouve. Parfois, quand il frissonne, tous les oiseaux s’envolent d’un coup ! »
Pourquoi le lire
Dans J’ai un ami, un enfant parle de son ami invisible — réel ou imaginaire, peu importe. Ce compagnon silencieux l’accompagne dans ses jeux, ses pensées, ses émotions.
Le texte de Manon Fargetton est délicat, tout en retenue, tandis que les illustrations de Lili Wood, douces et lumineuses, ouvrent des fenêtres sur l’imaginaire.
C’est une ode à l’enfance intérieure, à ces présences discrètes qui nous aident à grandir. Un livre à lire comme on écoute un murmure.
