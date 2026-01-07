iPhone 16 des bons plans comme vous les aimez pour les soldes

L’iPhone 16 et iPhone 16e est en promo pour les soldes d’hiver ! Profitez de ces remises pour vous faire plaisir ! Les réductions et les plus cadeaux sont intéressants.
Voici des promos sur différents modèles Apple iPhone 16.
On commence par le iPhone 16e (128 Go), il passe à 599€ vous économisez 17%. Avec le code SOLDES20 obtenez 80€ en carte cadeau jusqu’au 7 janvier 19H. Suivez ce lien pour l’acheter.
L’iPhone 16 128Go passe à 819€.99€ au lieu de 869.99€. Avec le code SOLDES20 obtenez 100€ en carte cadeau jusqu’au 7 janvier 19H. Suivez ce lien pour acheter.
iPhone 16 – Les points forts
L’iPhone 16 arbore un écran Retina de 6,1 pouces. L’iPhone 16 est propulsé par la puissante puce A18. En plus de ses hautes performances, elle offre à l’iPhone 16 une autonomie améliorée.
Il possède une batterie de 3561mAh, soit 6,3% de plus que l’iPhone 15. Le smartphone peut tenir jusqu’à 22 heures de lecture vidéo. L’iPhone 16 est compatible avec la charge MagSafe 25W. Les iPhone 15 étaient cantonnés à une recharge 15W. La recharge sans fil monte jusqu’à 30W. Les iPhone 16 sont également compatibles avec la charge 45W via USB-C.
La caméra ultra grand-angle améliorée, avec mise au point automatique, vous permet de prendre des photos et des vidéos macro extrêmement détaillées.
La caméra principale de 48 Mpx avec son téléobjectif 2x de qualité optique garantit des photos haute résolution à couper le souffle. Elle est accompagnée d’un ultra grand-angle amélioré, avec mise au point automatique.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
