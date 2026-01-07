Soldes : Samsung Galaxy A56 avec casque Lacoste et chargeur économisez 31% et plus

Pour les soldes d’hiver, le Samsung Galaxy A56 est en promo ! Bénéficiez de 31% de remise sur ce pack et obtenez des euros en plus en carte cadeau !
Le Samsung Galaxy A56 (256Go) + casque Lacoste + chargeur 25W est à 439€.
La bonne nouvelle ne s’arrête pas là puisque jusqu’au 7 janvier 19H, pour l’achat de ce smartphone vous obtenez 40€ en carte cadeau avec le code SOLDES20 ! Suivez ce lien pour l’acheter .
Samsung Galaxy A56 infos et vidéo
Regardez notre vidéo ci-dessous pour en savoir plus.
Fonctionnalités IA :
-Profitez de toutes ces fonctions IA pour utiliser au mieux votre smartphone. Voici tout ce que vous pouvez faire.
-Entourer pour chercher
-Effaceur d’objets
-Suggestions d’édition
-Créations de filtres personnalisés
-Sélection IA
-Lire à voix haute
Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 1200nits – 120Hz
Dimensions : 162,2 x 77,5 x 7,4mm – 198g
Processeur : Exynos 1580
Mémoire et stockage : 8/256Go
Batterie : 5000mAh, 45W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 12MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4) – 4K/30fps
Capteur Selfie : 12MP Super HDR (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
IP67. Suivez ce lien pour l’acheter .
