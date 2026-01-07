Kobo Libra Colour en bon plan pour les soldes et une petite surprise en plus

La liseuse Kobo Libra Colour est en bon plan pour les soldes d’hiver ! Profitez de cette belle offre pour lire bien au chaud sous la couette !
La Libra Colour est à 219.99€ au lieu de 239.99€ pour la période des soldes. Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici version blanche.
Cliquez ici ou suivez ce lien pour la version noire.
Elle est à ce prix pendant la durée des soldes, MAIS en suivant ce lien et jusqu’au 7 janvier 19H obtenez 20€ en carte cadeau avec le code SOLDES20 à saisir au moment de l’achat. Vous achetez ce que vous voulez avec !
Kobo Libra colour des infos et une vidéo pour tout savoir
La Libra Colour est une grande liseuse de 7 pouces. Elle dispose de 32 Go de stockage. L’appareil est étanche. Elle permet d’écouter des livres audio grâce au Bluetooth.
La résolution est de 300 PPI pour le noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur.
La Kobo Libra Colour, a un atout de plus. Elle est compatible avec le Stylus 2 Kobo (vendu séparément) comme pour les liseuses Elipsa. On peut donc écrire, prendre des notes, dessiner en utilisant la couleur à portée de mine !
Bien sûr, on retrouve le Dark Mode et le mode ComfortLight Pro pour plus de confort de lecture. Le nouvel écran couleur E Ink Kaleido3 a été optimisé par Kobo.
L’ergonomie et le design incurvé s’adaptent à la prise en main. Elle dispose aussi de boutons de rotation des pages. On lit en mode portrait ou paysage selon l’envie.
