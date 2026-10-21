Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : Karma

Voici mon avis sur « Karma » qui sort le 21 octobre dans les salles de cinéma.
Guillaume Canet appartient à cette rare catégorie d’acteurs-réalisateurs estimés et respectés pour leur double casquette. On se souvient de ses précédents longs métrages comme metteur en scène tels que « Les petits mouchoirs », « Nous finirons ensemble »…
Avec son nouveau film, projeté hors compétition au dernier Festival de Cannes, le comédien réussit une œuvre forte, implacable et réalisée avec une vraie puissance cinématographique. Et il offre à son ex-compagne Marion Cotillard un rôle magnifique et écrit spécialement pour elle avec un thème inquiétant : l’emprise des sectes.
L’histoire de « Karma » se situe dans un village au nord de l’Espagne, Jeanne tente de reconstruire sa vie avec Daniel, qui ne connaît rien de son passé trouble. Un jour, Mateo, le filleul de Jeanne âgé de six ans, disparaît mystérieusement. Afin d’échapper à la police qui la soupçonne rapidement, Jeanne se réfugie en France dans la communauté où elle est née et qu’elle a fuie quelques années auparavant. Daniel ne croit pas à la culpabilité de la femme qu’il aime et va tout faire pour la retrouver avant les policiers.
« J’ai fait un gros travail journalistique, j’ai regardé tous les films et les documentaires qui existent sur ces communautés. Nous avons même, avec mon coscénariste Simon Jacquet, assisté à un procès. Je me suis grimé, avec une perruque, une casquette et un masque. Un jour, je suis tombé sur l’interview d’un garçon qui avait quitté une secte, et son témoignage m’a profondément inspiré. J’avais aussi rencontré, il y a cinq ans, une autre personne ayant vécu dans une secte et son témoignage m’a profondément inspiré et qui s’était enfuie au Portugal. C’est de là qu’est née l’idée de l’Espagne pour le début de l’histoire », explique Guillaume Canet.
Guillaume Canet offre à son ex-compagne Marion Cotillard un de ses meilleurs rôles
Le récit de Canet ne souffre d’aucun temps mort. Il parvient à nous tenir en haleine non seulement par la magistrale interprétation du tandem Marion Cotillard – Denis Ménochet mais aussi par la qualité du scénario.
Oscillant entre l’émotion, la peur et l’authenticité, l’histoire tient réellement la route. Elle nous captive, nous angoisse et nous interpelle.
Guillaume Canet possède une fibre essentielle : le sens du public. Il sait capter l’attention des spectateurs, quelque que soit le sujet de ses films. Sans jamais renoncer à son ambition de cinéaste, Canet veut que ses projets soient vus par le plus grand nombre. Et il a entièrement raison !
Avec «Karma », Guillaume Canet signe un remarquable et nouvel opus dont la richesse du contenu rivalise avec l’acuité du propos. Un moment de cinéma comme on les aime !
. Karma, en salles le 21 octobre. Durée : 2 h 20
Deux autres nouveaux films à voir ce 21 octobre
« Une femme aujourd’hui » de Robert Guédiguian, avec Marilu Aussilloux, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin et « Wicker » d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson, avec Olivia Colman et Alexander Skarsgärd.
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