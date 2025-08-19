Kindle Colorsoft 2025, la liseuse est déjà en bon plan !

Sortie fin juillet 2025, le nouveau Kindle Colorsoft 16 GO est déjà en bon plan !
La liseuse couleur d’Amazon passe à 204.99€, vous économisez 24%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Colorsoft 2025 des infos et une vidéo
Kindle Colorsoft 2025 est une liseuse couleur de 7 pouces. La taille de l’écran est de (127.6 x 176.7 x 7.8 mm). Elle dispose d’un écran couleur (300 ppi pour le noir et blanc et 150 ppi pour la couleur). C’est donc le même écran que son aîné.
Elle pèse 215 grammes alors que la Colorsoft Signature Edition pèse 219 grammes. La liseuse dispose de la technologie paperwhite, le must en matière de rendu et de contraste chez Kindle.
La liseuse est étanche selon la norme IPX8, vous pourrez donc la mouiller sans craindre de l’endommager.
Elle est dotée d’un éclairage FrontLight et de la température d’éclairage. La nouvelle liseuse Kindle Colorsoft ne propose pas la charge sans fil.
Enfin, le stockage de la Kindle Coloroft 2025 est de 16 Go alors que la Colorsoft 2024 dispose de 32 Go. Suivez ce lien pour l’acheter.
