Voici comment créer des livres illustrés pour enfants avec l’IA Gemini de Google

Google vient de lancer Storybook, une nouvelle fonctionnalité dans Gemini, spécialement pensée pour les parents.
Désormais, chacun peut créer un livre illustré pour enfants, enrichi d’images et de sons, en quelques clics !
Vous souhaitez expliquer votre métier à votre enfant ? Ou vous avez du mal à lui faire comprendre certaines situations du quotidien ? Votre enfant a peur de la rentrée scolaire ? Ce nouvel outil, simple à utiliser et disponible dans toutes les langues, pourrait bien devenir votre allié.
Gemini Livres Illustrés : la personnalisation, comment ça marche ?
Pour créer votre livre illustré, il suffit de vous rendre sur l’application Gemini (disponible sur le web, tablette ou smartphone).
– Rendez-vous ici
-Décrivez l’histoire que vous avez en tête.
– Gemini génère un livre unique de 10 pages, avec des illustrations et des sons personnalisés.
– L’IA peut donner vie à vos idées dans une multitude de styles : bande dessinée, comics, crochet, pâte à modeler… Les visuels s’adaptent à vos préférences.
– Vous pouvez même ajouter vos propres photos ou dessins pour enrichir l’histoire.
StoryBook : j’ai testé pour vous !
À partir d’un prompt très simple, j’ai demandé à l’application de créer une histoire sur Gloria, une petite fille qui ne veut pas aller sur le pot. Voici le texte que j’ai saisi : “Gloria, 2 ans et demi, ne veut pas aller sur le pot. Crée une histoire avec des illustrations douces pour l’aider à franchir cette étape importante.”
Et voilà le résultat ! Découvrez ici . Une histoire tendre, illustrée avec soin, qui parle à l’enfant avec délicatesse.
Vous pouvez ensuite partager l’histoire sur les réseaux, l’imprimer et bien sûr l’écouter en activant l’icône.
Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous tenté d’essayer pour votre propre histoire ?
Intéressés par les IA ? Consultez d’autres articles dans notre rubrique dédiée ici