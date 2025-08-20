Spotify s’implique de plus en plus dans le livre audio

Depuis le lancement de son offre Premium dédiée aux livres audio en 2023, Spotify s’impose comme un acteur incontournable du secteur.
En l’espace de deux ans, la plateforme a non seulement triplé son catalogue anglophone — atteignant plus de 400 000 titres — mais dynamise l’ensemble du marché éditorial.
Une croissance fulgurante sur tous les continents
Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, le nombre d’auditeurs de livres audio a bondi de plus de 30 %. Les heures d’écoute ont grimpé de 35 % sur un an.
En France et au Benelux, où le service a été lancé en 2024, la croissance mensuelle moyenne du nombre d’auditeurs atteint 12 %.
Ce succès est en grande partie porté par des utilisateurs qui découvrent le format pour la première fois. C’est une porte d’entrée vers la lecture qui séduit un public nouveau et diversifié.
Un impact direct sur l’édition
Selon l’Audiobook Publishers Association (USA), les ventes de livres audio ont progressé de 13 % en 2024, avec 99 % des revenus générés par le numérique. Plusieurs éditeurs majeurs attribuent cette dynamique à leur partenariat avec Spotify :
– Bloomsbury (Royaume-Uni) : +57 % de ventes audio en 2025
– Lagadère (France) : +38 % dans le segment audio en 2024
– HarperCollins (États-Unis) : +13 % au T4 2024, selon News Corp
Spotify joue le rôle de catalyseur de croissance dans l’industrie du livre audio.
Spotify – Une stratégie ambitieuse
Pour soutenir cette expansion, Spotify mise sur plusieurs leviers :
– Élargissement du catalogue à l’échelle mondiale
– Ouverture de nouveaux marchés et langues
– Investissements dans la production locale
– Soutien aux auteurs indépendants
– Partenariats avec les grands éditeurs
– Amélioration de la découvrabilité et de l’expérience d’écoute
– Organisation de conférences et débats sectoriels
Avec deux géants dans le secteur : Audible, la plateforme d’Amazon, et Spotify le livre audio n’est plus un format de niche : il devient un segment qui vise la rentabilité.
