Kindle, Echo Dot, Echo Show, Amazon dégaine les Prime avant l’heure

Les enceintes Echo Dot, Echo Show et Echo Spot mais aussi les Kindle sont à prix cassés. Les réductions atteignent 55 %. C’est de la folie.
Inutile d’attendre le 7 et 8 octobre pour bénéficier des offres Prime Day. Amazon commence déjà à vider ses stocks de Kindle et d’enceintes Echo. Amazon a perdu la raison.
Braderie sur les enceintes Echo
L’enceinte Echo Pop nouvelle génération est vendue 24,99 € au lieu de 54,99 €. Cela correspond à une baisse de 55 %.
La dernière petite enceinte ronde Echo Dot est vendue 29,99 € au lieu de 64,99 €, soit une baisse de prix de 54 %.
L’enceinte Echo Spot avec affichage LED est au prix de 49,99 € au lieu de 94,99 €. Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 47 %.
Si vous cherchez une enceinte Alexa avec un écran, Amazon a également fait fondre le prix de l’Echo Show 5 nouvelle génération. L’Echo Show 5 s’affiche au prix de 59,99 € au lieu de 109,99 €, soit 45 % en moins.
Grosse baisse de prix sur les Echo Show
Amazon ne s’arrête pas là puisque les géants Echo Show 15 et Echo Show 21 sont également en promotion. Sous la forme d’un écran plat, ils s’accrochent au mur et ouvrent de nouvelles perspectives à l’utilisation d’Alexa. L’Echo Show 15 est au prix de 274,99 € au lieu de 329,99 €.
Le prix de l’Echo Show 21 passe de 439,99 € à 379,99 €.
Chute de prix vertigineuse sur les Kindle Scribe et Kindle Colosoft
Amazon souffre de la fièvre des promotions. Le cybermarchand poursuit sa tournée des baisses de prix avec le Fire TV Stick 4K et les Kindle.
Le Fire TV Stick 4K est vendu à seulement 35,99 € contre 69,99 €. Cela représente une baisse de 49 %.
Le Kindle Scribe 64Go (2024) Vert avec chargeur rapide est à 413.97€ vous économisez 27%.
La version noire est à 400.47€ vous économisez 29% .
Le Scribe 2024 version 16GO est à 355.47€ vous économisez 31%.
Le carnet numérique Scribe 2022, 16Go est à 264.99€. Vous économisez 28%.
Le Kindle couleur Signature Edition sorti fin 2024, passe de 299.99€ à 214.99€ vous réalisez une économie de 28%.
La version Kindle Colorosft 16 Go sortie fin juillet 2025, passe quant à elle de 269.99€ à 184.99€, c’est une économie de 31%.
