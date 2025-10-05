Créatures, un livre Pop-Up terrifiant parfait pour Halloween

Eleanor Hawken et Berat Pekmezci se lâchent avec une livre jeu pop-up incroyable ! “Créatures” (Glénat Jeunesse) est un livre pas comme les autres.
La couverture Waouh met tout de suite dans l’ambiance ! Mais, d’abord, croyez-vous aux monstres ?
Créatures êtes-vous là ?
Ce livre construit comme une enquête fait partir les jeunes lecteurs (à partir de 7-8 ans) à la rencontre des Créatures : Chupacabra, Kraken, Yéti, ou encore le Diable de Jersey …
Au total, il y a 7 créatures à découvrir. Elles sont tous aussi intrigantes que terrifiantes et il y a des tas de choses à savoir sur ces bestioles !
Le livre est à la fois instructif et permet aux enfants de jouer au détective. Chacun trouvera des explications sérieuses. Les auteurs titillent les lecteurs pour qu’ils deviennent des cracks en cryptozoologie. Au centre de la page, se déploie un gigantesque Pop-Up en 3D qui montre ces créatures de légendes ! En plus du pop-up, chaque page contient un rabat qui permet d’en savoir plus !
Avec Créatures, vos petits monstres, pourront passer de longs moments à comprendre, décrypter et rire tout en apprenant beaucoup !
A propos de Créatures
Disparitions inquiétantes, empreintes menaçantes, apparitions sinistres et témoignages glaçants… les rumeurs ne viennent pas de nulle part. Du terrifiant Kraken au mystérieux Yéti, en passant par le mythique Monstre du Loch Ness et le sanguinaire Chupacabra, les cryptides nous fascinent ! Plongez dans ce livre pop-up spectaculaire à la découverte des créatures de légendes qui hantent notre monde et questionnent la vérité…
