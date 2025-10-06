Galaxy S26 Ultra – Une option inédite pour garantir la sécurité de vos données

Samsung va renforcer la sécurité du Galaxy S26 Ultra avec une caractéristique spéciale qui va renforcer la protection de votre vie privée.
La sécurité et le respect de la vie privée sont une priorité depuis longtemps pour Samsung. La firme coréenne a trouvé un nouveau moyen pour que personne ne puisse lire ce qu’il y a sur l’écran de votre smartphone.
Galaxy S26 Ultra – Un écran invisible pour vos voisins
Le dénommé Ash sur X a déniché dans le code de One UI 8.5 des informations sur les paramètres d’une fonctionnalité baptisée, Privacy Display. Ce système fonctionne comme les filtres qu’on rajoute sur un écran pour limiter l’angle de vision.
Cela empêche les personnes à côté de vous de voir ce qui s’affiche sur votre écran. Il faut être en face pour le déchiffrer.
Ce genre de protection peut se révéler utile si vous avez l’habitude de travailler dans les transports ou tout simplement si vous ne souhaitez pas que votre voisin dans le métro ait une vue plongeante sur vos mails.
Samsung a visiblement réussi à intégrer cette technologie dans ses futurs écrans. Cette protection est entièrement paramétrable. Vous avez le choix d’activer cette option sur tout l’écran si vous êtes dans un lieu public avec beaucoup de monde autour de vous.
Un écran avec de multiples niveaux de sécurité
Samsung vous propose également de limiter le champ de vision sur les notifications ou les photos dans la galerie. L’interface irait encore plus loin avec la possibilité de bloquer la vue des mots de passe et autres codes PIN sur l’écran de verrouillage.
Pour stopper les indiscrets les plus retords, Samsung prévoirait un niveau extrême de sécurité. Le mode Maximum Privacy, limite le champ de vision et baisse en même temps la luminosité à un niveau très bas. On espère qu’avec cette mesure l’écran sera encore visible pour l’utilisateur.
Présente dans One UI 8.5, Privacy Display nécessitera sans doute un nouvel écran pour fonctionner. Le Galaxy S26 Ultra devrait être le premier smartphone à en bénéficier.
