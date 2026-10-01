Kindle Scribe Colorsoft à ce prix vous pouvez faire chauffer la CB

Kindle Scribe Colorsoft est sorti il y a quelques mois. La liseuse bloc-notes très haut de gamme d’Amazon est à un prix très intéressant par rapport à son prix de lancement.
C’est une liseuse couleur grand format !
Le modèle Kindle Scribe Colorsoft coûte 649,99 € (32 Go) mais aujourd’hui vous l’achetez à 454.99€ . Suivez ce lien pour acheter.
Pour le Kindle Scribe Colorosft 64 Go comptez 699,99 € aujourd’hui vous l’achetez à 489.99€ . Suivez ce lien pour acheter.
Au final vous faites une économie de 30%.
Kindle Colorsoft une outil de lecture et de travail très haut de gamme
Pour voir la puissance de Scribe Colorsoft regardez nos deux vidéos ci-dessous.
Ecran couleur 11 pouces, accès à la librairie plus aux carnets de notes. Outils IA puissants pour le travail, jusqu’à 8 semaines de lecture et 2 d’écriture sans recharger l’appareil. C’est vraiment un très beau produit !
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