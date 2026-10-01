Xiaomi 17T il est à prix super cool

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Xiaomi 17T – La fiche technique complète
|Xiaomi 17T – 5G
|Ecran
|6,59 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass 7i
|Définition
|2756 x 1268 pixels – pics 3500nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek 8500 Ultra (4nm)
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 4.1
|Mises à jour
|4 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Leica Light Fusion 800 (f/1.7) OIS + UGA Leica 12MP 120° (f/2.2) + 50MP Leica téléobjectif X5 (f/3.3) OIS – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|32MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|6500mAh
|Charge rapide
|67W, inversée 22,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs Dolby ATMOS
|Android
|Android 16 – HyperOS 3
|Dimensions
|157,6 x 75,2 x 8,17 mm – 200g