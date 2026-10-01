Xiaomi 17T il est à prix super cool

Par / 01/10/2026 / Bon Plan, Xiaomi 17T

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Xiaomi 17T – La fiche technique complète

  Xiaomi 17T – 5G
Ecran 6,59 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass 7i
Définition 2756 x 1268 pixels – pics 3500nits – HDR10+ et Dolby Vision
Processeur MediaTek 8500 Ultra (4nm)
RAM 12Go DDR5X
Stockage 256/512Go UFS 4.1
Mises à jour 4 ans OS et 6 ans sécurité
Caméras arrières 50MP Leica Light Fusion 800 (f/1.7) OIS + UGA Leica 12MP 120° (f/2.2) + 50MP Leica téléobjectif X5 (f/3.3) OIS – vidéo 4K 60 fps
Caméra frontale 32MP (f/2.2)
IP68 IP68
Batterie 6500mAh
Charge rapide 67W, inversée 22,5W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC
Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS
Android Android 16 – HyperOS 3
Dimensions 157,6 x 75,2 x 8,17 mm – 200g

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