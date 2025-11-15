Kindle Scribe – Un prix éclaté avant même le début du Black Friday

La Kindle Scribe fait fondre son prix. N’attendez pas le Black Friday pour vous faire plaisir. Les bons plans sont déjà là.
La Kindle Scribe est à la fois une liseuse et un carnet de notes. Vous pouvez lire sur son grand écran 10,2 pouces et écrire dans vos livres. Ce Kindle Scribe 2024 bénéficie d’une offre à durée limitée.
Un prix hyper intéressant
La liseuse est vendue dans un pack à un prix plus bas que l’appareil seul. Ce pack comprend le Kindle Scribe 16 Go, une couverture de protection et un adaptateur secteur de 9 W. Ce pack spécial Kindle Scribe est à 360,48€ au lieu de 524,97€.
Vous économisez 31%, soit 164,49€. À titre de comparaison, le Kindle Scribe seul est à 429,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les points forts de Kindle Scribe 2024
Le Kindle Scribe 2024 propose un écran de 10,2 pouces avec éclairage avant intégré. Il pèse 433 grammes et le nouveau stylet Premium est inclus pour toutes les versions. L’autonomie annoncée est de 12 semaines sans recharge.
En plus de la bibliothèque d’ebooks, le Kindle Scribe fait office de carnet de notes numérique. Avec la nouvelle façade plane et les bordures blanches uniformes, on retrouve la sensation d’écrire sur une feuille de papier.
Le stylet est encore meilleur. Doté d’un bouton raccourci personnalisable et d’une gomme souple et douce, le stylet vous permet d’écrire instantanément et naturellement. Il est prêt à l’emploi. Vous n’avez pas à le configurer ni à le recharger. C’est une excellente nouvelle !
Amazon ajoute une nouvelle fonctionnalité avec Active Canvas. Commencez à écrire directement sur la page d’un livre et la fonctionnalité Active Canvas créera automatiquement un espace pour vos notes. Vos notes s’intègrent au passage du texte en question. Elles restent visibles et en lien à leur contexte, même lorsque vous changez la taille de la police.
La fonction bloc-notes est aussi améliorée. On crée intuitivement ses dessins, ses textes. Le tout pouvant être exporté facilement. Suivez ce lien.
