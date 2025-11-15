Conseils de lecture – Triller médical, horreur, romance et savoir, 4 mangas à dévorer

Je vous propose de découvrir mes quatre coups de cœur manga de la semaine dans des styles totalement différents.
Emerging, l’intégrale
Emerging est un thriller médical écrit en 2004 par Massayo Hokazano. Cette édition intégrale de 568 pages est publiée chez Kurokawa. Ce manga a un petit côté prophétique puisque des années avant les épidémies d’Ebola, de grippe aviaire ou de Covid-19, il relate une catastrophe sanitaire qui touche la population de Tokyo.
Une maladie contagieuse virale décime la population. Ce thriller réaliste très prenant met en évidence le comportement humain face à une telle crise. Cette critique de la société fait froid dans le dos.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Stage S Tome 1
Stage S est un manga de Tomaya Harikawa édité chez Crunchyroll qui revisite la légende du serpent blanc. Il ne faut pas se fier aux apparences, cette histoire d’amour entre lycéens n’est pas ce qu’elle semble être.
Passées les premières pages, on bascule vite dans l’horreur et la violence. Meguru Ukiyo revient d’entre les morts pour sauver sa bien-aimée. Il a 100 jours pour la sauver des griffes d’une divinité maléfique. Stage S mélange habilement tranche de vie et images chocs pour ne pas sombrer dans l’action à outrance.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Alan Turing Kuro Savoir
Le manga Alan Turing fait partie de la collection Kuro Savoir chez Kurokawa. Il retrace dans les grandes lignes la vie de ce génie des mathématiques, pionnier de l’informatique et de l’intelligence artificielle. I
l est entre autres connu pour avoir inventé la Bombe, le système électromécanique de cryptologie qui a cassé le code nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est également à l’origine du test de Turing pour définir si une machine peut être dotée d’une intelligence.
Ce manga se distingue des autres biopics car il retrace sa vie depuis son enfance. Si ce n’est pas une biographie complète, le manga dévoile toutes les facettes du personnage sans aseptiser sa vie. Il donne envie d’en savoir plus. C’est l’essentiel.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Achève-moi – Tome 1
Achève-moi est une romance de Megumu Seto éditée chez Kurokawa. Cette histoire se déroule dans le milieu étudiant. Ichika souhaite vivre une vraie histoire d’amour. Elle rencontre Kôsei.
Partageant les mêmes passions, elle tombe sous son charme mais ils ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Cette histoire d’amour s’annonce longue, compliquée et pleine d’atermoiements. À réserver aux amateurs du genre.
Suivez ce lien pour acheter le tome 1.
Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 2.