Coup de Cœur : Les Yeux de Mona, le roman devient un livre illustré de toutes les œuvres

Le roman phénomène de Thomas Schlesser, “Les Yeux de Mona”, qui a déjà conquis un demi-million de lecteurs en France, passe à une nouvelle dimension avec cette somptueuse édition (Albin Michel et Beaux Arts Éditions).
L’objet livre devient enfin l’écrin qu’il mérite pour un récit qui est lui-même une ode à la beauté.
Regardez les œuvres comme Mona
Le texte intégral du roman, permet aux lecteurs de (re)vivre l’histoire bouleversante de Mona, dix ans, menacée de cécité, et de son grand-père.
Durant cinquante-deux semaines, celui-ci lui transmet une véritable leçon de vie et de philosophie à travers la contemplation d’une œuvre d’art différente à chaque visite.
Les Yeux de Mona, est un roman sur la transmission et la résilience, où l’art n’est pas un sujet scolaire. C’est un outil pour appréhender l’existence : le doute, la mélancolie, la révolte, la sagesse.
Cette édition illustrée fait le lien essentiel qui manquait, ou du moins qui était laissé à l’imagination du lecteur.
Le livre intègre les 52 chefs-d’œuvre. Ils servent de fil rouge à l’initiation de Mona, de Léonard de Vinci à Basquiat en passant par, Soulages, Picasso….
En plus des œuvres principales, plus de 100 images supplémentaires (œuvres secondaires, photos de contexte, documents d’archives) sont incluses.
Elles enrichissent la narration, ancrent les dialogues dans la réalité des musées parisiens et offrent un véritable parcours didactique.
Un livre XXL pour un grand roman
Avec ses 352 pages et son format généreux, ce livre s’impose comme une pièce maîtresse de votre bibliothèque. La qualité d’impression, rend justice à la richesse chromatique des œuvres de maîtres tels que Botticelli, Vermeer, Goya ou Frida Kahlo.
Que l’on ait déjà lu le roman ou que l’on découvre l’histoire, ce beau livre est une merveilleuse découverte.
Il transcende le roman en un ouvrage de référence. Il réussit à faire de l'émotion littéraire une véritable expérience artistique. C'est le cadeau idéal pour tous les passionnés d'art et d'histoires humaines.
