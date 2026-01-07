Soldes Google Pixel 9A -59% ! Trop fort

Le Google Pixel 9A se paie une monstrueuse remise pour les soldes d’hiver ! Vous allez faire une affaire en or pendant un temps limité.
Le Pack Google Pixel 9A (128 Go) avec une enceinte JBL est à -59% vous avez bien lu ! Il passe à 399€. Suivez ce lien pour l’acheter. Il sera à ce prix jusqu’à épuisement des stocks.
MAIS si vous l’achetez avant le 7 janvier 19H vous recevez en plus 20€ en carte cadeau. Pour cela, il faut saisir le code SOLDES20 au moment du passage de commande.
Google Pixel 9A ce qu’il faut savoir
Le Google Pixel 9a possède plusieurs atouts qui en font un excellent smartphone milieu de gamme.
-Ecran : P-OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 x 2424 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz
– Design premium : Finition en verre et aluminium, avec un module caméra presque incrusté dans le dos.
– Performances solides : Équipé de la puce Tensor G4, optimisée pour l’IA.
– Autonomie améliorée : Batterie 5 100 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Pixel, avec recharge rapide 23 W.
– Photo : Mode macro et traitement IA avancé pour des clichés détaillés.
– Mises à jour sur 7 ans : Un suivi logiciel prolongé, garantissant sécurité et nouveautés sur le long terme.
– Expérience Android pure : Interface fluide et sans bloatware, avec les dernières innovations de Gemini AI. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.