Kobo Libra Colour la liseuse couleur à prix Black Friday

Pour ce Black Friday 2026, la liseuse couleur de livres numériques Kobo Libra Colour est en bon plan.
Le prix ne bougera pas, c’est la meilleure offre du moment. La Kobo Libra Colour est à 209.99€, vous économisez 13%.
Quelques infos sur Kobo Libra Colour et une vidéo pour tout savoir !
La Libra Colour est une grande liseuse de 7 pouces. Elle dispose de 32 Go de stockage.
L’appareil est étanche. Elle permet d’écouter des livres audio grâce au Bluetooth. La résolution est de 300 PPI pour le noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur.
La Kobo Libra Colour, a un atout de plus. Elle est compatible avec le Stylus 2 Kobo (vendu séparément) comme pour les liseuses Elipsa.
