La sélection ultime d’aspirateurs connectés à prix cassés pour le Black Friday

Si tu ne mets pas un aspirateur connecté sous le sapin, c’est que tu n’as rien compris au Black Friday. Les meilleurs bons plans sur les aspirateurs connectés sont ici.
Le Black Friday est devenu la fête de l’aspirateur connecté. Avec des prix aussi bas, vous n’avez plus d’excuse pour repousser les corvées de nettoyage.
Vous n’avez pas encore craqué pour un aspirateur connecté ? Le Black Friday est le moment idéal pour en acheter un et faire des économies.
Dreame, Roborock, Ecovacs, Tineco, Mova, les plus grandes marques proposent leurs aspirateurs à prix cassés. De 199€ à 999€, nous vous proposons une sélection de vrais bons plans avec des réductions qui vont jusqu’à 38 %.
Mettez immédiatement à jour votre liste au Père Noël avec l’aspirateur de vos rêves. Il reste encore de la place dans sa hotte.
Les aspirateurs Dreame en promo pour le Black Friday
Dreame Aqua10 Ultra Track Complete à 999€au lieu de 1299€, -23%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Dreame L40s Pro Ultra Robot Aspirateur à 599€ au lieu de 702,27, soit -15%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Dreame L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirateur Laveur 10 000 Pa à 379€ au lieu de 428€, soit -11%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Dreame H12 Pro FlexReach Aspirateur Laveur, portée à Plat à 180° à 224,10€ au lieu de 274,99€, soit -19%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Dreame H12S Aspirateur Eau et Poussière, Aspirateur Laveur de Sol Intelligent sans Fil à 149€ au lieu de 179€, soit -17%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Dreame L10s Pro Gen 3 Robot Aspirateur à 209€ au lieu de 279€, soit -25%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les aspirateurs Ecovacs en promo pour le Black Friday
Ecovacs T50 Pro Omni Gen2 Robot Aspirateur Laveur à 399€ au lieu de 640€, soit -38%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Ecovacs DEEBOT T80 OMNI Aspirateur Robot laveur à 499€ au lieu de 799€, soit -38%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les aspirateurs Roborock en promo pour le Black Friday
Roborock QV 35A Set Aspirateur Robot Laveur à 359,99€ au lieu de 399,99€, soit -10%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Roborock Qrevo S5V Aspirateur Robot Laveur avec Station à 449,99€ au lieu de 509,99€, soit -12%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Roborock Saros 10R Robot Aspirateur, Brosse et Serpillère Relevables et Extensibles à 899€ au lieu de 1279,99€, soit -30%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Roborock F25 GT Aspirateur Laveur à 199€ au lieu de 269€, soit -26%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les aspirateurs Tineco en promo pour le Black Friday
Tineco Floor One S5 Aspirateur Eau et Poussière sans Fil Intelligent à 189€ au lieu de 219€, soit -14%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Tineco Floor One S5 Combo Power KIT Aspirateur Eau et Poussière parfait pour les poils animaux à 227€ au lieu de 259€, soit -12%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Tineco Floor One S6 Stretch Lite Aspirateur Laveur à 259€ au lieu de 299€, soit -13%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les aspirateurs Mova en promo pour le Black Friday
Mova V50 Ultra Complete Robot aspirateur et laveur à vidage automatique à 849€ au lieu de 1049€, soit -19%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Mova Z60 Ultra Roller Complete aspirateur Laveur à 999€ au lieu de 1199€, soit -17%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les aspirateurs iRobot en promo pour le Black Friday
iRobot Roomba Max 705 Combo + Base AutoWash à 599€ au lieu de 841,42€, soit -29%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
iRobot Roomba 105 Combo + AutoEmpty Dock à 238€ au lieu de 252,99€, soit -6%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici
Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités.