CMF Headphone Pro, montez le son mais pas le prix grâce au Black Friday

Le Black Friday fait fondre le prix du casque audio Nothing CMF Headphone Pro. C’est un vrai bon plan.
Le prix du casque audio CMF Headphone Pro passe sous les 70€ pendant le Black Friday. À ce prix-là, vous pouvez en offrir à toute votre famille.
CMF Headphone Pro n’était pas cher à l’origine, mais avec ce prix, il devient un des bons plans incontournables de ce Black Friday. Ce casque confortable doté d’un ANC performant avait retenu notre attention lors de notre test.
Son prix passe de 100€ à seulement 69€. Vous économisez 30%, soit 31€ de moins sur la facture finale. C’est une excellente affaire.
Suivez ce lien pour l’acheter en blanc.
Le modèle noir bénéficie de la même baisse.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Pour compléter votre parure, Nothing casse aussi le prix de la montre connectée CMF Watch 3 Pro. Il passe de 74,99€ à 69€. La montre figure dans notre top 5 des montres connectées 2025.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Nothing CMF Headphone Pro – Les points forts
À la sortie de chaque nouveau produit, Nothing essaie de nous surprendre avec un produit décalé. Le CMF HeadPhone Pro n’échappe pas à la règle. Ses coussinets sont interchangeables mais cette originalité a un coût un peu trop élevé pour être fun.
Le Nothing CMF HeadPhone Pro n’a pas besoin de ça pour se démarquer. Son prix est suffisant. C’est un casque très confortable avec une application complète et des commandes physiques intuitives.
Je retiendrais aussi la performance de l’ANC et son excellente autonomie. La qualité audio n’est pas en reste mais il faut apprécier les basses. Voir notre test complet.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.