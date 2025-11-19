Samsung Galaxy S25 Edge à -44% ça peut le faire pour le Black Friday

C’est le Black Friday. Le très récent Samsung Galaxy S25 Edge est en bon plan et c’est important comme remise !
Galaxy S25 Edge des infos et une vidéo découverte
Le Samsung Galaxy S25 Edge est un smartphone ultra-fin. Voici ses principales caractéristiques:
– Écran : AMOLED de 6,7 pouces avec définition Quad HD+, taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, et luminosité maximale de 2600 nits.
– Processeur : Snapdragon 8 Elite, optimisé pour l’intelligence artificielle et le gaming.
– Mémoire : 12 Go de RAM et stockage interne de 256 Go ou 512 Go.
– Appareil photo : Double capteur arrière 200 Mpx + 12 Mpx, et caméra selfie de 12 Mpx.
– Batterie : 3900 mAh, avec charge rapide et optimisation énergétique.
– Design : Châssis en titane, écran protégé par Gorilla Glass Ceramic 2, et épaisseur de seulement 5,8 mm.
– Système d’exploitation : Android 15 avec interface One UI 7.
– Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, et USB-C.
Ce modèle se démarque par sa finesse, 5,8 mm d'épaisseur, et, son poids plume de 163 g, tout en conservant des performances comparables aux autres modèles de la gamme Galaxy S25.
