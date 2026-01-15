Lancement des Xiaomi Redmi Note 15 quelles sont les meilleures offres de lancement ?

Par / 15/01/2026 / Bon Plan, Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Xiaomi lance les Redmi Note 15 Series, des smartphones à prix contenus pour les fans de la marque.

En attendant notre test du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, on découvre les offres de lancement.

Xiomi redmi note 15 lancement


Pour la période de lancement, jusqu’au 31 janvier 23H59, le constructeur propose des remises sur ses nouveaux smartphones et des cadeaux en fonction du modèle choisi.

Les Redmi Note 15 se déclinent en 5 versions. On détaille tout cela !

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Le smartphone est à 499.90€. Vous obtenez un coupon de réduction de 20€. En cadeau vous recevez un bracelet Smart Band Active. Suivez ce lien pour l’acheter. 

Redmi Note 15 Pro 5G

Pour la version 12+512 il est à 399.90€ . Là encore il y a un coupon de 20€. En cadeau vous recevez un Smart Band 9 . Suivez ce lien pour l’acheter.

Redmi Note 15 5G

Le Redmi Note 15 5G 6+128 est à 303€ avec 20€ de coupon. En cadeau recevez un Smart Band 6 Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ – La fiche technique complète

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
Ecran 6,83 pouces AMOLED – (60Hz – 120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
Définition 2272 x 1280 pixels – pics 3200nits – HDR10+ et Dolby Vision
Processeur Snapdragon 7s Gen 4
RAM 12/16Go DDR4X
Stockage 256/512Go UFS 2.2
Mises à jour  6 ans sécurité
Caméras arrières 200MP (1/1,4″) f/1.7 OIS + UGA 8MP f/2.2 – vidéo 8K/30fps
Caméra frontale 32MP f/2.2
IP68 IP66/IP68
Batterie 6500mAh
Charge rapide 100W HyperCharge
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes sous l’écran
Connectivité WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos
Android Android 15 – HyperOS
Dimensions 163, 34 x 78,31 x 8,19 mm – 207,1g 

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut