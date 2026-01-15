Lancement des Xiaomi Redmi Note 15 quelles sont les meilleures offres de lancement ?

Xiaomi lance les Redmi Note 15 Series, des smartphones à prix contenus pour les fans de la marque.
En attendant notre test du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, on découvre les offres de lancement.
Pour la période de lancement, jusqu’au 31 janvier 23H59, le constructeur propose des remises sur ses nouveaux smartphones et des cadeaux en fonction du modèle choisi.
Les Redmi Note 15 se déclinent en 5 versions. On détaille tout cela !
Redmi Note 15 Pro+ 5G
Le smartphone est à 499.90€. Vous obtenez un coupon de réduction de 20€. En cadeau vous recevez un bracelet Smart Band Active. Suivez ce lien pour l’acheter.
Redmi Note 15 Pro 5G
Pour la version 12+512 il est à 399.90€ . Là encore il y a un coupon de 20€. En cadeau vous recevez un Smart Band 9 . Suivez ce lien pour l’acheter.
Redmi Note 15 5G
Le Redmi Note 15 5G 6+128 est à 303€ avec 20€ de coupon. En cadeau recevez un Smart Band 6 Suivez ce lien pour l’acheter.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ – La fiche technique complète
|Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz – 120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2272 x 1280 pixels – pics 3200nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|Snapdragon 7s Gen 4
|RAM
|12/16Go DDR4X
|Stockage
|256/512Go UFS 2.2
|Mises à jour
|6 ans sécurité
|Caméras arrières
|200MP (1/1,4″) f/1.7 OIS + UGA 8MP f/2.2 – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.2
|IP68
|IP66/IP68
|Batterie
|6500mAh
|Charge rapide
|100W HyperCharge
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs Dolby Atmos
|Android
|Android 15 – HyperOS
|Dimensions
|163, 34 x 78,31 x 8,19 mm – 207,1g