Gemini va alimenter Siri sur iPhone, oui mais avec des changements

Apple a confirmé que Gemini va alimenter Siri pour développer ses neurones, mais l’IA de Google arrive avec quelques changements.
La firme à la pomme peine à développer son IA pour faire évoluer Siri. Pour rattraper son retard, Apple a décidé de faire appel à son concurrent direct.
Siri va s’appuyer sur Gemini et la technologie Google Cloud pour développer ses propres modèles. L’opération sera transparente. Il y a peu de chances que Gemini remplace Siri sur votre iPhone. Apple va adapter Gemini et le modeler à l’image de l’iPhone.
Quelles vont être les différences entre Gemini / Siri et le Gemini original ?
Le Gemini de Siri fonctionne en local mais également dans le cloud. Pour le moment, les prototypes ne mentionnent aucunement la présence de Gemini ou de Google dans le processus de réponse du nouveau Siri intelligent.
Apple s’autorise à demander à Google des modifications spécifiques et des ajustements pour que Siri réponde avec des critères et le style inhérents à la marque.
Différentes améliorations sont attendues sur ce Gemini à la sauce Apple. Siri fournira des réponses directes et complètes pour des questions de culture générale au lieu de renvoyer vers des liens web.
Siri offrira des interactions conversationnelles plus naturelles et fluides. Apple veut renforcer le lien émotionnel par rapport au standard actuel de Gemini.
Siri ne vous dira pas qu’il ne comprend pas votre requête. La version dopée à Gemini interprétera l’intention de l’utilisateur pour proposer une réponse utile quoi qu’il arrive.
Quand sera déployé Siri avec Gemini ?
Apple n’a pas encore communiqué de calendrier officiel. Cela devrait se faire progressivement. Certaines fonctionnalités seront vraisemblablement présentées lors de la WWDC 2026.