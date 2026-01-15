Honor Magic 8 Lite Test – À moins de 400€, est-ce qu’il vaut le coup ?

J’ai testé le nouveau Honor Magic 8 Lite. Que vaut vraiment ce smartphone à 399€ ? La réponse est dans mon test.
En ce début d’année 2026, Honor nous gratifie d’une nouvelle version de son Magic Lite. Le Honor Magic 8 Lite est plus robuste que jamais et surtout il possède une autonomie de compétition. Mais Honor ne s’est pas arrêté là.
Ce ne sont pas les seuls atouts du Magic 8 Lite. Honor a fait évoluer son smartphone sur de nombreux autres points, mais que peut-on espérer d'un smartphone à 399€ ?
Découvrez mon verdict dans mon test non sponsorisé.
Honor Magic 8 Lite – Design et ergonomie
Le Magic 8 Lite adopte un écran et un dos complètement plats. Honor abandonne les courbes et les rondeurs pour des arêtes plus saillantes. C’est la tendance du moment.
Le smartphone reste tout de même agréable à manipuler. Il offre une bonne prise en main. C’est un appareil au format XL, mais il reste léger et fin. Il pèse 189 g et il mesure 7,76 mm d’épaisseur.
Ces nouvelles lignes permettent de renforcer un peu plus la résistance du Magic 8 Lite aux chocs. L’écran plat est moins exposé.
Doté du système Ultra Bounce Anti-Drop, il intègre en supplément d’un châssis renforcé qui absorbe les chocs. Grâce à lui, le smartphone tolère les chutes jusqu’à 2,5 mètres de hauteur.
Le Honor Magic 8 Lite ne craint pas non plus le froid extrême ou le chaud. Certifié IP66, IP68, IP69 et IP69K, il est prêt pour toutes les situations. Je l’ai utilisé à Tromsø en Norvège avec un ressenti de -20°C, je l’ai enfoncé dans de la glace et je l’ai plongé dans de l’eau à 50°C.
Le Honor Magic 8 Lite a tout enduré. Il a continué de fonctionner comme si de rien n’était. De -30°C à 55°C, il ne bronche pas. Je vous invite à regarder ma vidéo pour le constater par vous-même.
L’écran
Le Honor Magic 8 Lite arbore un écran plat avec une surface d’affichage de 94,6%. Le cadre noir qui l’entoure est symétrique et il ne mesure pas plus de 1,3 mm. On le remarque à peine. Le Magic 8 Lite bénéficie d’un écran premium qu’on a l’habitude de voir sur les smartphones à 1000€.
Il repose sur une dalle OLED avec une résolution de 1,5K (2640 x 1200 pixels). Seule concession, il ne s’agit pas d’une dalle LTPO. Son taux de rafraîchissement ne descend pas jusqu’à 1Hz. Il oscille entre 60Hz et 120Hz en fonction du contenu.
Cet écran affiche également des pics de luminosité impressionnants de 6000 nits. Grâce à cela, l’écran reste parfaitement lisible même avec un soleil direct.
La qualité est à la hauteur de ses performances. La dalle couvre l’éventail complet de couleurs avec un gamut DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives). Pour mémoire, c’est le standard utilisé par les salles de cinéma modernes.
Les performances
Le processeur Snapdragon 6 Gen 4 est destiné aux smartphones abordables, mais il ne manque pas de muscles. Plus rapide et plus performant que son prédécesseur, son CPU est 11% plus puissant et son GPU est 29% plus rapide. Il consomme également 12% d’énergie en moins.
Le smartphone possède 8 Go de RAM, mais cette capacité est extensible jusqu’à 16Go avec de la mémoire virtuelle.
Il fait tourner le jeu Genshin Impact à condition de ne pas être trop gourmand. Vous devrez vous contenter de graphismes calés sur le niveau moyen avec une fréquence d’image de 30 fps.
Peu énergivore, le processeur n’entraîne pas de montée excessive de la température. Je n’ai pas ressenti de sensation de chauffe même après 1 heure de jeu. Le processeur est peu gourmand et sa chambre vapeur tempère efficacement sa coque.
La diffusion du son est assurée par deux haut-parleurs stéréo. Ils manquent cruellement de basses, mais au moins, ils ne saturent pas.
Les fonctionnalités IA
Le processeur Snapdragon 6 Gen 4 offre une prise en charge de l’IA. Le Magic 8 Lite embarque les outils IA phares d’Honor : portail magique, suggestions IA, texte magique, sous-titre IA, traduction IA, rédaction IA.
Grâce à l’IA dans le cloud, le Magic 8 Lite est également capable d’effectuer des retouches photo poussées. Gomme magique IA, amélioration des visages, anti-reflet, détourage, vous avez l’embarras du choix.
Le résultat est variable en fonction de la complexité des photos. L’IA n’a par exemple pas la main verte comme vous pouvez le voir sur la photo des canards. Elle n’arrive pas à reconstituer les chaises ou les pelouse.
Elle s’en sort mieux dans la neige avec la fonction suppression des passants ou avec l’outil extension du cadre.
La batterie et l’autonomie
Le Honor Magic 8 Lite cache sous sa coque une énorme batterie de 7500 mAh. La magie de la technologie silicium-carbone a une nouvelle fois frappé. Je vous rappelle que le Magic 8 Lite ne mesure pas plus de 7,76 mm d’épaisseur.
Avec cette batterie, l’inquiétude de ne plus avoir de batterie à la fin de la journée n’est plus qu’un mauvais souvenir. Le Magic 8 Lite tient jusqu’à 3 jours sans passer par la case recharge. C’est impressionnant.
La consommation de jeux vidéo fait naturellement baisser l’autonomie, mais le Magic 8 Lite témoigne une nouvelle fois de sa gestion efficace de l’énergie. Une partie de 30 minutes ampute de 5% la jauge de la batterie.
Le Magic 8 Lite est compatible avec la recharge filaire 66W. Il est malheureusement dépourvu de recharge sans fil. On ne peut pas tout avoir pour ce prix.
On entend souvent que la technologie silicium-carbone dégrade plus rapidement les batteries. Honor coupe court à la discussion. Sa batterie conserve 80% de ses capacités après 6 ans, à raison de 5 heures d’utilisation par jour (1000 cycles complets).
La photo de jour et la photo de nuit
Le Honor Magic 8 Lite reprend la configuration de l’appareil photo du Magic 7 Lite. Il rassemble une caméra de 108MP avec OIS et un ultra grand-angle de 5MP. Autant dire qu’il repose en grande partie sur son capteur principal.
Les photos de jour sont nettes avec un niveau de détail élevé. Ciel, soleil rasant ou paysage de neige, le Magic 8 Lite assure quelles que soient les conditions de luminosité. Il retranscrit parfaitement l’ambiance des scènes sans surexposer ou assombrir les photos.
Les couleurs sont chaudes et réalistes. Le Honor Magic 8 Lite capte ce que vous avez sous les yeux.
Le constat est identique avec les photos de nuit. Les clichés sont dépourvus de bruit tout en conservant un niveau de détail élevé. Le smartphone reproduit fidèlement l’ambiance des scènes que vous avez devant vous.
Il dompte également sans difficulté les éclairages complexes comme la lueur d’un feu de camp ou l’aube.
L’ultra grand-angle, les portraits, le zoom
L’ultra grand-angle de 5MP fait pâle figure à côté de la caméra 108MP. Les photos manquent de précision et les coins des photos sont flous. Il réussit tout de même à conserver une homogénéité colorimétrique avec le capteur principal.
Je suis assez déçu par le mode Portraits. Le détourage manque de précision. Il y a quelques ratés dans l’identification des contours des sujets. Certaines zones complexes ne sont pas floutées.
Le Magic 8 Lite ne dispose pas de téléobjectif. Ca se voit immédiatement dès qu’on dépasse le zoom X2. Les détails se raréfient et les photos perdent en précision. Plus on grimpe dans le grossissement plus, elles deviennent troubles.
Honor Magic 8 Lite – Ce que j’en pense
Le Honor Magic 8 Lite 8/256Go est à 399€. Il augmente de 20€ par rapport à son prédécesseur, mais vous ne perdez pas au change. Le Magic 8 Lite vous en donne pour votre argent. Il va être difficile de faire mieux pour ce prix.
Grand écran AMOLED 6000 nits, autonomie de 3 jours, processeur performant, résistance aux chocs et aux températures extrêmes, fonctionnalités IA, capteur photo 108MP, sa fiche technique donne le tournis, mais il est aussi doué dans la pratique.
Pour moins de 400€, le Magic 8 Lite se révèle être un smartphone équilibré avec lequel on ne se sent pas limité. Je lui ferai un seul reproche concernant l’ultra grand-angle et le zoom qui ne sont pas à la hauteur, mais on ne peut pas tout avoir pour ce prix.
Au final, le Honor Magic 8 Lite s’impose comme une nouvelle référence des smartphones à moins de 400€.
L’offre de lancement
Honor Magic 8 Lite – La fiche technique complète
|Honor Magic8 Lite – 5G
|Ecran
|6,79 pouces OLED (60Hz -> 120Hz)
|Définition
|1200 x 2640 pixels – pics 6000nits – 110% DCI-P3
|Processeur
|Snapdragon 6 Gen 4
|RAM
|8Go
|Stockage
|256/512 Go
|Mises à jour
|6 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|108MP (f/1.75) OIS + UGA 5MP (f/2.2) – Vidéo 4K/30ims
|Caméras frontales
|16MP (f/2.45)
|IP68
|IP68, IP69, IP69K
|Batterie
|7500mAh
|Charge rapide
|66W, inversée 7,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 6 (802.11 ax) et 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 15 – Magic OS 9
|Dimensions
|161,9 x 76,1 x 7,76mm – 189g