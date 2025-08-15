Le bon plan lecture avec une remise sympa sur les liseuses Vivlio !

Vous cherchez à vous équiper pour la rentrée ou à offrir une liseuse sans exploser votre budget ?
Vivlio propose une offre irrésistible, parfaite pour tous les amoureux de lecture numérique. Suivez ce lien pour découvrir l’offre.
Ce que contient l’offre
Pour tout achat d’une liseuse neuve Vivlio accompagnée d’une housse de la sélection, bénéficiez immédiatement de 10 € de réduction dans votre panier. Et ce n’est pas tout : vous repartez aussi avec deux ebooks offerts, pour plonger directement dans l’univers de la lecture.
Au programme :
– The Clearing de J.P. Pomare, un thriller captivant
– Dans le cerveau de… de Sylvie Chokron, une plongée fascinante dans les mystères de l’esprit humain
Vivlio – Des modèles variés, pour tous les profils
L’offre s’applique sur plusieurs références :
– Inkpad 4 – Grand format idéal pour les romans et les BD (259,99 € avant remise)
– Inkpad Color 3 – Pour les amateurs de contenus en couleur (299,99 € avant remise)
– Vivlio Light 6 pouces – Compacte et accessible (129,99 € avant remise)
– Light HD Color – Un compromis parfait entre confort et technologie (179,99 € avant remise)
Imprimées, colorées, classiques : les modèles de housse disponibles dans l’offre s’adaptent à votre style et protègent efficacement votre liseuse.
Attention, l’offre est limitée dans le temps ! Disponible jusqu’au 17 août 2025, cette promotion est l’occasion rêvée de faire le plein de lectures avant la rentrée. Suivez ce lien pour découvrir l’offre.
Autre bon plan ! En suivant ce lien obtenez 10% de remise immédiate sur toutes les liseuses Vivlio en mettant le code IDBOOX10 au moment du passage au panier.
