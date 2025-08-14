Art Explora Academy – La plateforme gratuite qui vous apprend tout sur l’art

Si pendant l’été vous avez envie de buller tout en apprenant des tas de choses passionnantes sur l’art, découvrez Art Explora Academy.
Première plateforme digitale entièrement gratuite consacrée à l’apprentissage de l’histoire de l’art, Art Explora Academy, est accessible à tous dès l’âge de 13 ans. C’est une invitation à découvrir l’histoire de l’art tout l’été !
Art Explora Academy s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer et approfondir leurs connaissances en histoire de l’art mais aussi à tous les curieux qui cherchent une nouvelle façon de s’intéresser aux artistes et à leurs œuvres. Plus de 690 000 utilisateurs l’ont déjà adoptée !
Tout Art Explora Academy dans une seule application
Art Explora Academy est disponible sur ordinateur, mobile et tablette, grâce à l’application disponible sur iOS et Androïd.
A date, il y a plus de 2100 vidéos et podcasts en français et en anglais gratuitement.
Qu’est-ce qu’on y apprend ?
AEA offre 14 parcours d’apprentissage et une médiathèque de contenus vidéo et audio pour approfondir l’histoire de l’art. Elle propose aussi d’obtenir un certificat de Sorbonne université.
Voici quelques exemples des contenus proposés sur la plateforme : Arts des Amériques, Grèce et Rome Antique, Art contemporain.
Dans la bibliothèque des médias vous trouverez aussi des focus sur Suzanne Valadon, Matisse, Frida Kahlo…
Il y a aussi des playlists et des contenus pour les enfants. Les juniors apprendront qui est Andy Warhol, pourquoi on appelle Le Douanier Rousseau “Le douanier” et bien d’autres choses !
La plateforme est fluide et intuitive, chacun pourra y glaner des infos sur l’art et surtout y apprendre des tas de choses ! Foncez c’est une excellente occupation pendant les vacances et toute l’année ! Pour y accéder c’est ici.
