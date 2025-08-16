Conseil livre audio – Black Jax Daniels, une romance qui va faire vibrer votre été

Si vous cherchez la romance parfaite à glisser dans vos valises cet été, ne bougez plus : “Black Jax Daniels” (Audible Studios) est exactement ce qu’il vous faut.
Une atmosphère solaire, un grain de folie amicale, une histoire d’amour inattendue… tous les ingrédients sont réunis pour faire battre le cœur et souffler un vent de fraîcheur dans vos oreilles.
Une comédie romantique
Imaginée par Ena L., grande prêtresse des histoires qui font vibrer, cette comédie romantique se déroule sur l’île fictive de Palmetinos. Cinq amis se retrouvent chaque samedi soir pour des rendez-vous cocktails… sans jamais rien révéler de leur vie privée.
Ni noms, ni numéros, ni questions indiscrètes. Juste le plaisir d’être ensemble, dans une amitié libre, presque utopique.
Zoom sur Daniels, le plus mystérieux du groupe. Costume impeccable, regard fuyant, amateur de whisky et de silences bien placés.
Quand Tali, fraîchement larguée et bien décidée à profiter de ses vacances, croise sa route, on sent immédiatement que ces deux-là n’ont pas fini de se chercher… et de se trouver.
Une superbe interprétation, mais…
C’est drôle, tendre, piquant, délicieusement bien dialogué, et surtout… parfait pour un transat, une plage ou une sieste à l’ombre.
L’interprétation de Laurence Oltuski et Clément Gaucher sublime cette romance déjà très vivante sur le papier. Chaque scène, chaque réplique, chaque émotion prend vie avec naturel et justesse.
Ce roman est un spin-off de Sunshine After Eight, mais il peut se savourer indépendamment. Cela dit… pourquoi se priver du premier opus, surtout quand on aime les univers bien construits et les clins d’œil entre les histoires ?
Petit bémol pour les audiolecteurs : certaines notes de bas de page (souvent très drôles) et la playlist musicale, éléments caractéristiques de l’univers d’Ena, ne sont pas inclus dans la version audio. Espérons qu’Audible se laisse tenter par ces enrichissements à l’avenir !
Et impossible de ne pas remercier Ena pour cette grande vérité universelle : « Les amis se connaissent sur le bout des doigts. Proposer pour la énième fois de l’eau gazeuse à un ami qui déteste ça, c’est la rupture amicale assurée. Non, en fait, proposer de l’eau gazeuse tout court est inacceptable. C’est immonde, l’eau gazeuse. »
Les mots sont posés. Et on applaudit des deux mains.
Black Jax Daniels – Verdict ?
Black Jax Daniels, c’est l’audio parfait pour accompagner un été. Léger sans être creux, romantique sans être niais, drôle sans jamais tomber dans la caricature.
Une parenthèse ensoleillée, des personnages qui font mouche, et une autrice qui confirme qu’elle sait nous toucher là où ça compte.
À écouter allongé dans l’herbe, les pieds dans le sable… ou coincé dans les embouteillages du départ en vacances. Tout passe mieux avec une belle histoire d’amour. Pour acheter ce livre Cliquez ici.
