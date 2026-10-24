Le Galaxy Z Fold 8 salue la sortie de l’iPhone Duo avec une baisse de prix

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 s’offre une baisse de prix pour fêter la sortie de l’iPhone Duo. Faites votre choix.
Vous hésitez entre le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Duo ? Cette baisse de prix va vous aider à prendre une décision. Et d’ailleurs il n’y a pas le smartphone d’Apple dans les boutiques !
Les deux smartphones adoptent tous les deux le nouveau format passeport qui redéfinit l’utilisation des smartphones pliables. Ils ne sont cependant pas du tout au même prix.
L’iPhone Duo démarre à 2 339 € quand le Galaxy Z Fold 8 s’affiche à 1 549 €. Le Galaxy Z Fold 8 est même encore moins cher grâce à cette offre. Le prix du Galaxy Z Fold 8 lavande avec 256 Go de stockage tombe à 1 415 €. Vous économisez 134 €.
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Samsung Galaxy Z Fold 8 – Découvrez le en vidéo
Pour découvrir ce smartphone innovant regardez notre vidéo . L’écran pliable du Galaxy Z Fold 8 adopte un format 4:3 avec une diagonale de 7,6 pouces.
Il repose sur une dalle QXGA+. La pliure au centre de l’écran devient quasiment invisible grâce à une nouvelle charnière et à la technologie Flex Titanium.