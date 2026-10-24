Le Galaxy Z Fold 8 salue la sortie de l’iPhone Duo avec une baisse de prix

Par / 24/10/2026 / Bon Plan, Galaxy Z Fold 8, Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 s’offre une baisse de prix pour fêter la sortie de l’iPhone Duo. Faites votre choix. 

Vous hésitez entre le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Duo ? Cette baisse de prix va vous aider à prendre une décision. Et d’ailleurs il n’y a pas le smartphone d’Apple dans les boutiques ! 

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 s'offre une grosse baisse de prix

Les deux smartphones adoptent tous les deux le nouveau format passeport qui redéfinit l’utilisation des smartphones pliables. Ils ne sont cependant pas du tout au même prix.

L’iPhone Duo démarre à 2 339 € quand le Galaxy Z Fold 8 s’affiche à 1 549 €. Le Galaxy Z Fold 8 est même encore moins cher grâce à cette offre. Le prix du Galaxy Z Fold 8 lavande avec 256 Go de stockage tombe à 1 415 €. Vous économisez 134 €. 
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Samsung Galaxy Z Fold 8  – Découvrez le en vidéo

Pour découvrir ce smartphone innovant regardez notre vidéo . L’écran pliable du Galaxy Z Fold 8 adopte un format 4:3 avec une diagonale de 7,6 pouces.
Il repose sur une dalle QXGA+. La pliure au centre de l’écran devient quasiment invisible grâce à une nouvelle charnière et à la technologie Flex Titanium. 

 

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