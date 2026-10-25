Avis lecture : La Scène des immortels

Édité par Big Bang, La Scène des immortels est le premier roman de Shannon J. Spann.
Le livre, proposé en format broché avec jaspage, est disponible depuis début octobre. Ce dernier donne d’ailleurs un indice sur l’importance du théâtre dans le récit.
Les dieux ne sont plus : ils ont laissé la place aux Comédiens, de mystérieux immortels dotés de magie. Pour survivre à une malédiction, Riven décide de prendre part à un spectacle atypique, aussi intrigant que dangereux – la sélection de la Comédie, une chance inestimable de devenir à son tour comédien.
La rencontre entre Riven et Jude, premier Comédien, promet son lot de tensions.
L’ambiance est troublante et parfois même un tantinet oppressante : que se passe-t-il lorsque le théâtre est plongé dans le noir ? Il reste certaines zones d’ombre dans la construction de l’univers, qui rendent parfois le tout difficile à appréhender. L’attitude et l’impulsivité de Riven sont parfois frustrantes… Mais le roman séduit par son imagination et ses retournements de situation.
Entre son système de magie qui sort des sentiers battus, les jeux de pouvoir et la tension entre les protagonistes,
La Scène des immortels tient en haleine jusqu’au dernier acte. L’autrice signe une fantasy originale qui a aussi le mérite d’être en un seul tome (fait suffisamment rare pour être souligné).
A partir de 14 ans. Pour acheter le livre Suivez ce lien ou cliquez ici.
Résumé éditeur – La Scène des immortels
Les dieux sont morts. Ils ont cédé la scène aux Comédiens, des êtres immortels et redoutables, dont les spectacles captivent le cœur et manipulent l’esprit.
À dix-huit ans, Riven sait mieux que quiconque à quel point ils sont dangereux. Sa rencontre avec l’une d’entre eux, quand elle était encore enfant, lui a valu une malédiction qui la tue à petit feu.
Alors, quand la Comédie annonce la tenue d’un spectacle exceptionnel pendant lequel un mortel peut espérer prendre la place d’un des acteurs, Riven y voit là son ultime chance. Elle se mêle aux candidats et, aussitôt, se heurte à Jude, le Premier comédien. Talentueux, sans merci, et doté d’un charme aussi dangereux que son Art, il lui offre un marché qui promet de lui apporter des réponses – ou d’abréger ses souffrances.
Mais plus les secrets de la Comédie se révèlent, plus Riven soupçonne quelque chose de pire encore : elle n’est peut-être pas l’héroïne de sa propre vie. Car la Comédie ne se contente pas de raconter des histoires. Elle les réécrit. Et celle de Riven pourrait bien se terminer dans le sang.
Envie de lire ? Consultez nos chroniques et interviews ici.