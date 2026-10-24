Pour l’exposition Gustave Fayet, deux magnifiques catalogues

À la mesure de l’événement colossal qu’elle accueille, la Fondation Louis Vuitton s’associe aux éditions Gallimard pour deux catalogues d’exception consacrés à une figure injustement oubliée mais absolument fascinante de l’art moderne : Gustave Fayet (1865-1925).
Notre reportage complet est là.
Réservez votre entrée ici . Découvrez le catalogue de l’expo suivez ce lien ou cliquez ici.
Gustave Fayet – Pas un catalogue mais deux !
Conçu comme un diptyque indissociable, les deux volumes viennent prolonger l’expérience de l’exposition actuelle en remettant en lumière cet érudit visionnaire, à la fois passeur et bâtisseur de la modernité du tournant du XXᵉ siècle.
Gustave Fayet collectionneur, propose une véritable plongée au cœur de l’audace dans un format XXL.
À travers plus de 300 œuvres et documents rassemblés au terme d’une enquête inédite, l’ouvrage reconstitue un trésor dispersé depuis près d’un siècle.
On y découvre l’œil précurseur d’un homme qui fut l’un des tout premiers à soutenir Vincent Van Gogh, Paul Gauguin ou Odilon Redon, côtoyant avec le même instinct Cézanne, Degas, Matisse et Toulouse-Lautrec.
En miroir, le second volume, Gustave Fayet créateur, lève le voile sur la facette la plus méconnue du personnage. Car Fayet ne s’est pas contenté de collectionner les chefs-d’œuvre : il a créé sans relâche. Peintre, céramiste, concepteur de papiers peints, de tissus et même fondateur d’une maison de mode et d’un atelier de tapis, il déploie un vocabulaire floral unique où la fantaisie épouse le goût de l’expérimentation.
Riches, magnifiquement documentés et portés par une mise en page soignée, ces deux ouvrages indissociables rendent un hommage vibrant à un artiste libre et un collectionneur hors norme.
Un complément indispensable à la visite de l’exposition qui prolonge l’émerveillement et conserver la trace de cette éclatante redécouverte.
Pour acheter Gustave Fayet Collectionneur suivez ce lien ou cliquez ici.
Gustave Fayet Créateur suivez ce lien ou Cliquez ici.
Envie de lire ? Consultez nos chroniques ici