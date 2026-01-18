Le Honor Magic 7 Pro s’offre une méga baisse de prix pour les soldes

Par / 18/01/2026 / Bon Plan, Honor, Honor Magic 7 Pro, soldes

Le Honor Magic 7 Pro est le plus performant des smartphones de la marque et il passe à moins de 700 €. 

Écran, processeur, appareil photo, autonomie, le Honor Magic 7 Pro excelle sur tous les plans. Il est considéré comme l’un des meilleurs smartphones pour faire de la photo.

Le prix du Honor Magic 7 Pro est à 655€ pendant les soldes

Grâce à cette promotion, son prix dépasse à peine les 650 € pendant les soldes.

Le Honor Magic 7 Pro est affiché à 715,84 € au lieu de 807,95 €. Jusqu’au 18 janvier à 23h59, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 60 €. Selon le montant de votre achat, vous pouvez déduire du prix une somme avec l’un de ces codes :

  • -60 € dès 499 € avec le code FRWS60

  • -45 € dès 369 € avec le code FRWS45

  • -30 € dès 249 € avec le code FRWS30

Pour le Honor Magic 7 Pro, appliquez le code FRWS60. Son prix tombe à 655,84 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.

Honor Magic 7 Pro – Les caractéristiques complètes

Honor Magic 7 Pro – 5G
Ecran 6,8 pouces OLED – (1Hz -> 120Hz)
Définition 2800 x 1280 pixels (453ppi) – 1600nits pic 5000nits
Processeur Snapdragon 8 Elite
RAM 12/16Go DDR5X
Stockage 256/512Go UFS 4.0
Extension Non
Caméras arrières 50MP 1/1.3″ (ajustable f/1.4-f/2.0) + OIS, téléobjectif X3 200MP (1/1.4″) + OIS, UGA 50MP 122° (f/2.0) – Vidéo 4K/60ims
Caméras frontales 50MP (f/2.0) 
IP68 IP68/IP69
Batterie 5270mAh
Charge rapide recharge 100W (non fourni), 80W sans fil
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran ultrasonique
Connectivité NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, Dolby Vision, HDR 10
Android Android 15 – MagicOS 9
Dimensions 162,7 x 77,1 x 8,8mm – 223g

