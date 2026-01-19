Samsung Galaxy S26 – Une bonne nouvelle concernant sa batterie

Le Samsung Galaxy S26 laisse échapper une des caractéristiques clés de sa batterie. Vous allez être agréablement surpris.
Après le Galaxy S26 Ultra et le Galaxy S26+, le Galaxy S26 sort de l’ombre. Une nouvelle fuite nous dévoile sa vitesse de charge.
De précédentes fuites nous avaient déjà renseignés sur celle des deux autres membres de la série S26. Le Galaxy S26 Ultra échange la vitesse de charge de 45 W du S25 Ultra contre une charge de 60 W.
Il y a du progrès, même s’il n’atteint pas encore la vitesse de charge de 120 W d’un Realme GT 8 Pro ou celle de 80 W de l’Oppo Find X9 Pro.
Galaxy S26 – Samsung passe à la vitesse supérieure
De son côté, le Galaxy S26+ conserverait une vitesse de charge à 45 W. On pensait que le Galaxy S26 était le vilain petit canard de la bande. Toutes les rumeurs indiquaient qu’il allait rester avec sa recharge 25 W. Ça commence à dater en 2026.
Retournement de situation : une nouvelle information contradictoire avance qu’il n’est plus puni. Le Galaxy S26 abandonnerait également la recharge 25 W au profit d’une recharge 45 W.
La même source confirme par la même occasion les processeurs sélectionnés par Samsung. La nouvelle est moins réjouissante : le Galaxy S26 et le Galaxy S26+ tourneraient avec une puce Exynos 2600, gravée en 2 nm. Seul le Galaxy S26 Ultra cache sous sa coque un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Nous verrons rapidement si toutes ces rumeurs se vérifient. Le Galaxy Unpacked se déroulera le 25 février prochain.
