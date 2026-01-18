Le feutre rouge, un album jeunesse sur le deuil

Le feutre rouge est un livre pour enfants touchant et important signé Ludovic Lecomte et Stéphanie Van Hertem (Alice Editions).
Comment adoucir la peine causée par le décès d’un grand-père ? Le feutre rouge est un récit sensible vu de la perspective de Louis qui commence son deuil.
La perte d’un proche
Le garçon ne comprend pas bien pourquoi il se trouve dans une forêt de jambes d’adultes habillés de noir. Sa grand-mère remet de la couleur en “tatouant” sur leurs deux bras une fraise à l’aide d’un feutre rouge.
La connivence est alors installée entre Louis et sa mamie. La fraise rouge, en souvenir du papi adoré et de son jardin où Louis se régalait du fruit d’été.
Bientôt, les activités quotidiennes du petit garçon (bain, lavages de mains, piscine etc.) effacent la fraise, ce qui le rend triste. Et à chaque fois, mamie la redessine au feutre rouge. Une fois l’été passé, la fraise a disparu et la tristesse s’est estompée.
La fraise rouge comme symbole du souvenir du grand-père.
Le feutre rouge est une bien jolie histoire pleine de tendresse pour parler de la manière dont il est possible de vivre la perte d’un papi, accompagné d’une mamie.
Les illustrations remarquables portent avec douceur les textes. On se sent tout prêt de Louis.
A conseiller aux enfants dès 3 ans pour estomper un peu la tristesse suite à un décès.