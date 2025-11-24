Le Nothing Headphone (1) encore plus désirable avec cette baisse de prix Black Friday

Par / 24/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Nothing, Nothing Headphone 1

Le Nothing Headphone (1), le plus tendance des casques audio, voit son prix amputé de 100€ pendant le Black Friday. 

Nothing a créé la surprise cette année en sortant le Nothing Headphone (1). Ce casque audio s’est révélé aussi beau que performant avec un prix raisonnable.

Black Friday - Le prix du Nothing Headphone 1 baisse de 100€

Vendu 299€ au moment de sa sortie, le rapport qualité/prix du Nothing Headphone (1) nous avait surpris lors de notre test. Grâce au Black Friday, son prix baisse de 100€.

Le Nothing Headphone (1) est affiché à 199€ au lieu de 299€. Vous réalisez une économie de 33% par rapport au prix de lancement. C’est le cadeau parfait à glisser sous le sapin.
Suivez ce lien pour acheter la version blanche.
Cliquez sur ce lien pour acheter le modèle noir.

Le Père Noël a également pensé aux plus petits budgets. Le casque audio Nothing CMF Headphone Pro est un casque audio d’entrée de gamme qui a beaucoup à offrir.

Le Nothing CMF Headphone Pro cache bien son jeu. Il ne faut pas se fier à son prix. Il diffuse un son puissant et il possède un ANC performant ainsi qu’une longue autonomie.
Suivez ce lien pour l’acheter.
