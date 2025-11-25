AirDrop s’invite sur d’autres smartphones Android après les Pixel 10

Les barrières qui séparaient Android et iOS sont en train de céder. La compatibilité AirDrop / Quick Share ne va pas se limiter aux Pixel 10.
Google a créé la surprise en annonçant sans crier gare que les iPhone et les Pixel 10 allaient se parler et se comprendre dans la limite du raisonnable.
AirDrop et Quick Share deviennent compatibles, oui mais…
Désormais, les Pixel 10 sont capables de transférer des fichiers sur iPhone. Google a rendu compatible Quick Share et AirDrop. Jusqu’à présent, les deux systèmes de partage de fichiers restaient chacun du côté de leur frontière.
Ce tour de force a créé l’émoi dans le petit monde de la tech mais il reste limité. Google réserve l’exclusivité de ce tour de magie aux Pixel 10 équipés d’une puce Tensor G5.
Devant l’enthousiasme de la « techosphère », des voix s’élèvent au fond de la salle pour annoncer qu’elles travaillent à étendre cette même compatibilité à leurs smartphones.
D’autres smartphones Android bientôt compatibles
Honor possède déjà l’application Honor Connect qui permet de transférer du contenu de ses appareils vers ceux d’Apple. Nothing a de son côté déclaré que la compatibilité des Nothing Phone avec AirDrop est dans les tuyaux.
La déclaration la plus encourageante est sans doute celle de Qualcomm. Le géant de la tech a annoncé sur X que les processeurs Snapdragon seront eux aussi compatibles avec AirDrop dans un avenir proche.
Qualcomm n’a pas donné plus de précisions. La compagnie n’a divulgué aucun planning. Elle n’a pas non plus indiqué si cette compatibilité concernera tous les processeurs Snapdragon ou uniquement les plus récents et puissants. Cela ouvre tout de même plus de perspectives.
Les processeurs MediaTek et Exynos sont-ils compatibles avec AirDrop ?
Espérons que MediaTek et Samsung travaillent aussi de leur côté sur le transfert de fichiers sur AirDrop. Pour le moment, ils sont restés silencieux sur le sujet. Un très grand nombre de smartphones sont équipés de processeurs Dimensity ou Exynos et ne pas être compatibles avec AirDrop serait un sérieux handicape.
Les futurs Galaxy S26 et Galaxy S26+ devraient tourner avec un processeur Exynos 2600 en Europe. La compatibilité avec AirDrop est indispensable.