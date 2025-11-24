Jeu-Concours Noël – 1 realme 14 Pro avec écouteurs realme Buds T200 à gagner

A un mois pile de Noël, nous lançons nos jeux-concours de fin d’année ! Préparez-vous à un festival de cadeaux tops jusqu’au nouvel an !
En partenariat avec realme tentez de gagner ce combo parfait ! Un smartphone realme 14 Pro 12/512 GB + des écouteurs Buds T200 !
Le concours débute le 24 et se poursuit jusqu’au 30 novembre ! Prêts pour ce magnifique lot ?
A propos du realme 14 Pro
Le realme 14 Pro associe un boîtier ultrafin de 7,55 mm avec une batterie Titan massive de 6000 mAh.
Elle garantit 17 heures de lecture de vidéo avec une seule charge. Outre un chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G optimisé pour une efficacité maximale et un appareil photo principal Sony IMX882 OIS de 50 MP, ce smartphone bénéficie de la fonction d’amélioration des détails assistée par l’IA Ultra Clarity 2.0.
S’il est dépourvu de l’objectif périscopique qui équipe la version Pro+, le realme 14 Pro conserve le triple flash MagicGlow. Il restitue des photographies éclatantes sous éclairage faible.
Enfin, ce modèle est également doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui affiche une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la même robustesse IP69/68/66 que le Pro+. Découvrez notre test ici
La marque propose jusqu’à six ans de mises à jour logicielles pour ces modèles, une garantie de longévité rare sur le marché. Découvrez le smartphone ici . Découvrez les écouteurs ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #NoelIDBOOX pour vos partages sur les réseaux !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youbube ici.
On vous invite à vous abonner à notre Newsletter.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 realme 14 Pro + realme Buds T200. Valeur du lot : 336€. (couleur au choix du partenaire).
– Le concours est ouvert du 25 au 30 novembre 2025.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Prochain concours le 1er décembre pour un nouveau jeu-concours !