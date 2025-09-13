Le prix du Galaxy S25 Ultra se prend une grosse claque

Le prix du Samsung Galaxy S25 Ultra s’effondre. Ne passez pas à côté de cette bonne affaire à durée très limitée.
Le Galaxy S25 Ultra est le fleuron des smartphones Samsung. Son prix tombe sous la barre des 900 €. On peut même dire qu’il flirte avec les 800 €. Vous ne verrez pas ça tous les jours.
Le Samsung Galaxy S25 Ultra équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage est affiché à 875,99 €.
C’est déjà un très bon prix, mais grâce à la liste des codes ci-dessous, vous appliquez une réduction supplémentaire de 65 €. Son prix passe à 810,99 €. Goûtez à l’excellence Samsung sans attendre. Cette offre prend fin le 21/09/2025.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les codes de réductions
Ces codes de réductions sont valables sur d’autres produits sur le site du revendeur.
2€ de remise dès 15€ d’achat: FAFR02
4€ de remise dès 29€ d’achat: FAFR04
6€ de remise dès 49€ d’achat: FAFR06
10€ de remise dès 79€ d’achat: FAFR10
13€ de remise dès 109€ d’achat: FAFR13
20€ de remise dès 159€ d’achat: FAFR20
30€ de remise dès 249€ d’achat: FAFR30
45€ de remise dès 369€ d’achat: FAFR45
55€ de remise dès 469€ d’achat: FAFR55
65€ de remise dès 569€ d’achat: FAFR65
Vous retrouverez les caractéristiques techniques du smartphone en fin d’article.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques
|Galaxy S25 Ultra 5G
|Ecran
|6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.0
|Mises à jour
|Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5000mAh
|Charge rapide
|recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
|Android
|Android 15 – OneUI 7
|Dimensions
|162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g