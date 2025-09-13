Avis lecture – For the Wolf, un livre captivant et poétique

Si on connaît Hannah Whitten en France par sa trilogie The Nightshade Crown, « For the Wolf » est en réalité paru avant, en 2021.
Publié aux éditions Big Bang et disponible depuis le 10 septembre en librairie, « For the Wolf » est l’occasion de se replonger dans le style distinctif de l’autrice, dont l’univers et l’atmosphère sombre sont au cœur du récit.
Si l’éditeur parle d’une réécriture de la Belle et la Bête, on peut aussi voir l’inspiration venant du Petit chaperon rouge – pas tant dans le fond, mais dans les détails : une fille, un « loup », le bois, la cape rouge…
Le lien avec la forêt est fort, autant pour les personnages que dans l’ambiance du récit. Hannah propose un système de magie différent, plus complexe, plus dévastateur aussi. La notion de bien et de mal est floue : les dieux ne semblent pas être aussi bienveillants que le pensaient les habitants de Valleydan.
La question de choix, de sacrifice et de destin sont également très importantes. La relation entre Redarys (Red) et le Loup (dont on gardera les détails flous pour permettre la découverte la plus totale possible !) est centrale, bien tournée et prend son temps pour évoluer – à l’image de leur confiance mutuelle.
Le roman était un coup de cœur lors de ma lecture en VO, et cette VF ne déçoit pas. Qualité de traduction, ouvrage avec dorures et illustration de couverture signée Noémie Chevalier : le Bois Sauvage n’attend que vous…
Résumé de For the Wolf
La Première Fille appartient au trône. La Seconde appartient au Loup.
En tant que Seconde Fille, Red n’a qu’une seule destinée : être sacrifiée au Loup du Bois Sauvage, dans l’espoir qu’il libère les dieux qu’il a fait prisonniers des siècles plus tôt.
Cependant, Red est presque soulagée de partir. Dotée d’un pouvoir dangereux qu’elle est incapable de contrôler, elle sait qu’au moins, dans le Bois Sauvage, elle ne risquera pas de faire du mal à ceux qu’elle aime. Une nouvelle fois. Mais les légendes ont menti. Le Loup est un homme, pas un monstre. La magie de Red est un don, pas une malédiction. Et si elle n’apprend pas à s’en servir, les monstres que sont devenus les dieux ne feront qu’une bouchée du Bois Sauvage – et de son monde.