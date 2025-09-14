Honor Magic V5 est ici le moins cher avec des cadeaux en plus !

Par / 14/09/2025 / Bon Plan, Honor Magic V5

Le Honor Magic V5 est officiel depuis fin août. Le pliant le plus fin au monde bénéficie d’une remise incroyable !

Il est moins cher que sur le site Honor ! Le Magic V5 est en promo sur le site Honor avec 300 euros de remise. Il passe à 1699.90€ au lieu de 1999.99€. Mais nous avons trouvé encore moins cher !

En cliquant sur ce lien vous pouvez l’obtenir à 1499.99€ ! Il y a 300€ de remise immédiate au panier !

Cette offre est valable jusqu’au 23 septembre, dépêchez-vous !
Et ce n’est pas tout ! Vous recevez en cadeau 3 accessoires très utiles : le stylet HONOR Magic Pen + écouteurs Choice Earbuds Clip + chargeur SuperCharge 66W (Charge complète en 43 minutes). Suivez ce lien pour l’acheter !

Le Honor Magic V5 512 Go nous a convaincu ! Il obtient la note de 8.8 / 10 ce qui excellent selon nos critères très sélectifs. Lire notre test.

Découvrez les caractéristiques techniques du Honor Magic V5

Honor Magic V5 – 5G
Ecran Ecran externe 6,43 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
Ecran interne 7,95 pouces AMOLED – (LTPO 1Hz – 120Hz)
Définition Ecran externe 2376 x 1060 pixels – 5000nits – Rhino Armor Glass – Dolby Vision
Ecran interne 2352 x 2172 pixels – 5000nits – Dolby Vision
Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM 12Go 
Stockage 512Go
Extension Non
Caméras arrières 50MP Falcon Capture (f/1.6) OIS + UGA 50MP (f/2.0) OIS + Téléobjectif X3 64MP (f/2.5) OIS – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales Intérieur 20MP (f/2.2)
Extérieur 20MP (f/2.2)
IP68 IP58, IP59
Batterie 5820mAh
Charge rapide 66W (non fourni) + sans fil 50W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Latéral
Prise Jack WiFi 7, Bluetooth 6,NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 15 – Magic OS 9.0.1
Dimensions Ouvert 156,6 x 145,3 x 4,1mm – 217g
Fermé 156,6 x 74 x 8,8mm

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

