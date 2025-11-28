Le prix du Samsung Galaxy S25+ prend une grosse claque pendant le Black Friday

Le prix du Galaxy S25+ ne résiste pas aux assauts du Black Friday. Il perd 36 %. Foncez avant qu’il ne soit trop tard.
Le Black Friday frappe fort et écrase littéralement le prix du Galaxy S25+. Le flagship de Samsung voit son prix diminuer de 36 %.
Cette offre fait partie des bons plans incontournables du Black Friday. Le Galaxy S25+ équipé de 256 Go de stockage est affiché à 749 € au lieu de 1169 €. Vous réalisez une économie immédiate de 420 €.
Suivez sans attendre ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy S25+ – Les caractéristiques techniques complètes
|Galaxy S25+ 5G
|Ecran
|6,7 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass victus 2
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 4.0
|Mises à jour
|Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
|Caméras arrières
|50MP 1/1.56″ (f/1.8) + OIS, téléobjectif X3 10MP 1/1.4″ (f/2.4) + OIS, UGA 12MP 122° (f/2.2) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|4900mAh
|Charge rapide
|recharge 45W (non fourni), 15W sans fil, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
|Android
|Android 15 – OneUI 7
|Dimensions
|158,4 x 75,8 x 7,3 mm – 190g