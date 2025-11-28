Le prix du Samsung Galaxy S25+ prend une grosse claque pendant le Black Friday

Par / 28/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Galaxy S25 Plus, Samsung

Le prix du Galaxy S25+ ne résiste pas aux assauts du Black Friday. Il perd 36 %. Foncez avant qu’il ne soit trop tard.  

Le Black Friday frappe fort et écrase littéralement le prix du Galaxy S25+. Le flagship de Samsung voit son prix diminuer de 36 %.

Cette offre fait partie des bons plans incontournables du Black Friday. Le Galaxy S25+ équipé de 256 Go de stockage est affiché à 749 € au lieu de 1169 €. Vous réalisez une économie immédiate de 420 €.
Samsung Galaxy S25+ – Les caractéristiques techniques complètes

Galaxy S25+  5G
Ecran 6,7 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Définition 3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass victus 2
Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy
RAM 12Go DDR5X
Stockage 256/512Go UFS 4.0
Mises à jour  Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
Caméras arrières 50MP 1/1.56″ (f/1.8) + OIS, téléobjectif X3 10MP 1/1.4″ (f/2.4) + OIS, UGA 12MP 122° (f/2.2) – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 12MP (f/2.2) 
IP68 IP68
Batterie 4900mAh
Charge rapide recharge 45W (non fourni), 15W sans fil, inversée 4,5W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran ultrasonique
Connectivité NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
Android Android 15 – OneUI 7
Dimensions  158,4 x 75,8 x 7,3 mm – 190g

 

