Le prix du Google Pixel 10 baisse encore pour le Black Friday

Le Google Pixel 10 s’offre une baisse de prix supplémentaire pour le Black Friday. Le Père Noël va être content.
L’incontournable Pixel 10 rabote un peu plus son prix. Le Black Friday nous réserve encore des surprises.
Le prix du Google Pixel 10 passe à 635,89€. Son prix initial était de 699€. Avec cette offre vous économisez 263,11€, soit 29% de moins sur la facture finale.
Ce prix réduit concerne le modèle Indigo avec 128 Go de stockage.
La version 256Go est également en promotion. Le prix du Pixel 10 256 Go tombe à 699€ au lieu de 949€. Cela correspond à une réduction de 26%.
Google Pixel 10 – La fiche technique complète
|Pixel 10 – 5G
|Ecran
|6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
|Processeur
|Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
|RAM
|12Go
|Stockage
|128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1) – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|10,5MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|4970mAh
|Charge rapide
|30W, sans fil Qi2 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16
|Dimensions
|152,8 x 72 x 8,6 mm – 204g