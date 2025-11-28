Le prix du Google Pixel 10 baisse encore pour le Black Friday

Par / 28/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Google, Google Pixel 10

Le Google Pixel 10 s’offre une baisse de prix supplémentaire pour le Black Friday. Le Père Noël va être content. 

L’incontournable Pixel 10 rabote un peu plus son prix. Le Black Friday nous réserve encore des surprises.

Pixel 10, son prix baisse un peu plus à l'approche du Black Friday

Le prix du Google Pixel 10 passe à 635,89€. Son prix initial était de 699€. Avec cette offre vous économisez 263,11€, soit 29% de moins sur la facture finale.

Ce prix réduit concerne le modèle Indigo avec 128 Go de stockage.
Suivez ce lien pour l’acheter.

La version 256Go est également en promotion. Le prix du Pixel 10 256 Go tombe à 699€ au lieu de 949€. Cela correspond à une réduction de 26%.
Suivez ce lien pour l’acheter.

Google Pixel 10 – La fiche technique complète

Pixel 10 – 5G
Ecran 6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
Définition 2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
Processeur Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
RAM 12Go 
Stockage 128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
Mises à jour  7 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1)  – vidéo 4K 60 fps
Caméra frontale 10,5MP (f/2.2)
IP68 IP68
Batterie 4970mAh
Charge rapide 30W, sans fil Qi2 15W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 16
Dimensions 152,8 x 72 x 8,6 mm – 204

 

