Festival du livre de Paris – Visite en images de l’édition 2024

Le Festival du Livre de Paris a ouvert ses portes ce vendredi et se poursuit jusqu’à dimanche.

Le Grand Palais Ephémère accueille les éditeurs, les auteurs et les lecteurs pour un moment dédié à la lecture.

Pour cette troisième édition, c’est le Québec qui est l’invité d’honneur. 25 ans après sa présence au Salon du livre de Paris, les éditeurs et plus de 40 auteurs ont fait le voyage pour rencontrer le public français.

J.B. Passé (festival du Livre de Paris – G. Pigeon (ANEL) – V. Montagne Président SNE – R. Dati Ministre de la Culture – M. Lacombe Ministre de la Culture Québec – Carine Rolland (Mairie de Paris)

Jeudi soir, lors de l’inauguration officielle, Rachida Dati, Ministre de la culture, a esquissé une feuille de route sur les actions à mener en matière de livre et de lecture. Ramener les jeunes à la lecture (voir les chiffres de l’étude). Travailler toujours plus sur le droit d’auteur et l’impact de l’intelligence artificielle. Réfléchir sur le livre d’occasion, font notamment partie des missions à venir.

Emmanuel Macron – Brigitte Macron – Rachida Dati

Vendredi matin, le Président Emmanuel Macron accompagné de Brigitte Macron et de la ministre de la Culture, ont rendu visite au Festival du Livre de Paris à la rencontre des éditeurs. La matinée professionnelle a été notamment l’occasion de présenter la plateforme LivreEmploi (lire notre interview). Les chiffres du livre numérique papier et audio ont été dévoilés (Article à venir).

Cet après-midi, le Champ de Mars accueille La grande dictée Olympique. La Grande Dictée des Jeux, se déroule sur le Champ-de-Mars à 100 jours de la cérémonie d’ouverture des JO. L’objectif est de réunir plus de 2500 personnes de tous âges pour cette fête littéraire.

Et jusqu’à dimanche, de nombreux auteurs seront présents sur les différents stands.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités



Cynthia Kafka

Laura Trompette