Avis lecture – La berceuse des sorcières – ambiance mystérieuse à la Nouvelle Angleterre

La berceuse des sorcières, de Hester Fox, est sorti récemment en édition poche chez J’ai lu.



Ce roman fantastique et historique présente, en parallèle, les points de vue de deux personnages : Margaret, sorcière pleine de mystères, et Augusta, qui peine à démarrer sa vie et à sortir d’une relation toxique.

Le double point de vue est une réelle force dans le récit. Si on découvre les deux protagonistes au fur et à mesure du roman, les lecteurs se rendront compte rapidement que celle qui mène la danse n’est pas celle que l’on croit.

Pendant une grande partie du roman, Augusta subit : elle subit son travail, son conjoint avec qui elle n’est pas heureuse, puis elle subit les visions de Margaret lorsqu’elle décroche un nouveau travail dans la maison-musée de Harlowe House. Job de rêve, Margaret ne compte pas se laisser marcher sur les pieds.

Petit à petit, elle reprend sa vie en main… et décide de révéler les mystères de la maison au public : et tout particulièrement le mystère entourant Margaret, cette jeune femme de la famille Harlowe qui semble avoir été effacé des archives.

Si les retournements de situation vers la fin font quelque peu penser à La porte des secrets (le film des années 2000), on reste attiré par l’ambiance et l’atmosphère générale qui se dégage du récit – en particulier lorsque l’on suit Margaret. Une lecture d’un autre temps.

